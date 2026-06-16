Dünyaya Dev ve Potansiyel Tehlikeli Bir Asteroid Yaklaşıyor: 400 Yıllık Rekor

Bu yılın 27 Haziran tarihinde, 152637 (1997 NC1) numaralı dev bir asteroid Dünya'nın yakınından geçecek. NASA verilerine göre, bu gök cisminin son 400 yıl içinde Dünya'ya en yakın yaklaşması olacak. Asteroid, gezegenimizden yaklaşık 2,57 milyon kilometre uzaklıktan geçecek ki bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 6,5 katıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Bu nesne gökbilimciler tarafından "potansiyel tehlikeli" kategorisine alınmış olsa da, uzmanlar endişeye gerek olmadığını vurguluyor. Bu statü, yörüngesi Dünya'ya yakın olan tüm büyük gök cisimlerine verilmektedir. Mevcut hesaplamalar, 152637 (1997 NC1) asteroidinin sadece mevcut yaklaşmada değil, önümüzdeki 100 yıllık perspektifte de gezegenimizle çarpışma riski taşımadığını göstermektedir.

Bu asteroid ilk kez 1997 yılında NASA'nın NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking) programı kapsamında keşfedildi. "Atonlar" grubuna ait olan bu asteroidlerin yörüngeleri Dünya yörüngesini keser ve kısmen Venüs yörüngesinin içine girer. Bu yaklaşma, bilim insanları için nadir bir araştırma fırsatı sunuyor, çünkü bu kadar büyük nesnelerin Dünya'ya yakın geçişleri on yılda bir gerçekleşen olaylardır.

Bilim insanları asteroidin kesin boyutlarını inceleyecek

Şu anda asteroidin kesin boyutları konusunda bilimsel tartışmalar devam ediyor. Parlaklık seviyesine göre, çapının 900 metreden 1,5 kilometreye kadar olabileceği tahmin ediliyor. Sorun şu ki, teleskoplar aracılığıyla güneş ışığının yansımasına bakarak nesne boyutunu belirlemek zordur: koyu renkli büyük bir cisim ile açık renkli daha küçük bir cisim aynı görünebilir.

NASA, bu belirsizliği gidermek için Goldstone Solar System Radar (GSSR) radar sistemini kullanmayı planlıyor. NASA Jet İtki Laboratuvarı gökbilimcisi Marina Brozovic'in açıkladığına göre, radar yöntemi sadece asteroidin kesin konumunu değil, aynı zamanda şeklini, dönüş hızını ve bileşimini belirlemeye de yardımcı olur.

Özbek gökyüzü meraklıları da bu olayı gözlemleme şansına sahip olabilir. En yakın mesafe anında asteroidin parlaklığı 10. kadire ulaşacak. Bu değer, onu küçük teleskoplar, hatta güçlü dürbünler yardımıyla görmek için yeterlidir. Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için bu imkan daha da uygun olacaktır.

Bu asteroidi bir kez daha bu kadar yakın mesafeden ve detaylı inceleme fırsatı ancak 2088 yılında ortaya çıkacak. Benzer bir önceki büyük yaklaşma, Ocak 2022'de 1994 PC1 asteroidi ile gerçekleşmişti. Şu anda bilim insanları tüm verileri toplayarak uzay güvenliği sistemlerini daha da geliştirmek üzerinde çalışıyorlar.