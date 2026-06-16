Opera One tarayıcısı köklü bir şekilde yenilendi: Artık kullanıcılar kendi arayüzlerini oluşturuyor

·3·Teknoloji
Opera One tarayıcısı köklü bir şekilde yenilendi: Artık kullanıcılar kendi arayüzlerini oluşturuyor

Opera One tarayıcısı geliştiricileri, kullanıcı arayüzü kişiselleştirme sistemini tamamen gözden geçirdiklerini duyurdu. Güncellemenin temel amacı, tarayıcı tasarımını özelleştirme sürecini daha sezgisel, anlaşılır ve konforlu hale getirmektir. ixbt.com verilerine göre, bu değişiklikler kullanıcıların birçok talebi ve analitik sorguları temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni düzenleyici sadece görsel görünümü değil, aynı zamanda tema kataloğuna erişim ve bunları yönetme yöntemlerini de değiştirdi. Artık hem yeni kullanıcılar hem de deneyimli geliştiriciler, tarayıcı ortamını kendi zevklerine göre saniyeler içinde ayarlayabilirler. Bu durum, Opera One platformunun piyasadaki diğer rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

Yeni kişiselleştirme imkanları

Güncellemenin en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların kendi kişisel duvar kağıtlarını (wallpaper) ayarlama imkanının basitleştirilmesidir. Bunun için "Kolay Kurulum" (Easy Setup) menüsünden klasik temayı seçip "Kendi duvar kağıdını ekle" düğmesine basmak yeterlidir. Aynı zamanda, arayüz renklerinin ve doygunluk seviyelerinin bağımsız olarak yönetilmesi fonksiyonu da korunmuştur.

Ayrıca geliştiriciler, futbol tutkunları için özel bir sürpriz hazırladı. Yeni yayınlanan futbol teması sadece görsel süslemeleri değil, aynı zamanda tarayıcı ve klavye için özel ses efektlerini de içeriyor. Bu, kullanıcının kendisini stadyum ortamında hissetmesine ve maç atmosferini yaşamasın imkan tanıyor.

Yeni arayüzdeki temel teknik değişiklikler şunlardan oluşmaktadır:

  • Temaları yönetmek için basitleştirilmiş navigasyon paneli;
  • Kendi duvar kağıtlarını yüklemek için hızlı mekanizma;
  • Sesli eşlikçisi olan temalar için özel göstergeler;
  • Arayüz renklerini daha hassas ayarlamak için genişletilmiş palet.
Şunu belirtmek gerekir ki, "Kolay Kurulum" menüsünde artık sesli temalar için özel simgeler belirdi. Bu, kullanıcıların hangi tasarım varyantının ses efektlerine sahip olduğunu önceden bilmelerini ve bu fonksiyonu daha kolay yönetmelerini sağlar. Opera ekibi, bu güncelleme ile kullanıcı ve yazılım arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bu güncellemeler Özbekistan'daki kullanıcılar için de halihazırda yayında. Opera One tarayıcısının son sürümünü indirerek veya mevcut yazılımı güncelleyerek tüm bu kolaylıklardan yararlanmak mümkün. Kişiselleştirme fonksiyonlarının, özellikle masaüstü ortamını özgün bir şekilde süslemeyi seven gençler ve kreatif sektör temsilcileri için oldukça cazip olması bekleniyor.

Opera OneTarayıcıTeknolojiGüncellemeArayüz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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