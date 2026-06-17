Nimble, İkiye Bölünebilen Sıra Dışı Sharepower Powerbank'i Tanıttı

·3·Teknoloji
Nimble, İkiye Bölünebilen Sıra Dışı Sharepower Powerbank'i Tanıttı

Teknoloji dünyasında cihazların kompaktlığı ve çok fonksiyonluluğu ön plana çıkıyor. Nimble tarafından tanıtılan yeni Sharepower taşınabilir batarya, tam olarak bu prensip üzerine inşa edildi ve tasarımıyla birçok kişinin dikkatini çekti. Bu cihaz sadece bir güç kaynağı değil, gerektiğinde iki bağımsız cihaza dönüşebilen bir transformatördür. Ixbt.com haber veriyor.

Sharepower modeli, ilk kez CES 2024 fuarında Champ Stack 10K adıyla bir konsept olarak sergilenmişti. Şimdi ixbt.com yayını, bu ürünün seri üretime geçtiğini ve piyasaya sürüldüğünü bildiriyor. Cihazın temel özelliği, mıknatıslar yardımıyla birleşen iki parçadan oluşmasıdır.

Tek cihazda iki imkan

Aslında Sharepower, görsel olarak tek bir bütün gibi görünen ancak ayrı ayrı çalışabilen iki bataryadır. Her bir parça 5000 mAh kapasiteye sahiptir ve her birinin kendine özgü bağlantı arayüzleri vardır. İlk yarıda gövdeye entegre kısa bir USB-C kablosu bulunurken, ikinci yarıda doğrudan gövdeden çıkan bir USB-C konnektörü yer almaktadır.

Bu tasarım kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Örneğin, bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın telefonunun şarjı bittiğinde, tüm cihazı vermek zorunda değilsiniz; sadece ikiye ayırıp bir parçasını paylaşmanız yeterlidir. Bunun özellikle seyahatlerde veya ekip çalışmalarında çok kullanışlı olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve güç verimliliği

Cihazın yetenekleri, parçaların toplamından daha fazlasıdır. Ayrı durumdayken her bir parça 20 W güç sağlayabilirken, birleştirildiklerinde toplam güç 35 W'a kadar yükselir. Bu da akıllı telefonların daha hızlı şarj edilmesine olanak tanır. Toplam kapasite ise 10 000 mAh'dır.

Nimble şirketi, bu ürünü geliştirirken çevresel faktörlere de önem vermiştir. Modern aksesuar pazarında böyle inovatif bir yaklaşıma nadiren rastlanır. Sharepower, sadece teknik özellikleriyle değil, kullanım ergonomisiyle de iPhone ve Android kullanıcıları için uygun bir seçim olabilir.

Cihaz şu anda küresel pazarda satışa sunuluyor. Kompakt ve evrensel şarj cihazlarına olan talebin sürekli arttığı bölgelerde, önümüzdeki aylarda resmi veya gayri resmi distribütörler aracılığıyla piyasaya girmesi bekleniyor.

NimbleSharepowerPowerbankTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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