Xiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini Tanıttı

·26·Teknoloji
Xiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini Tanıttı

Teknoloji dünyasında geniş ekosistemiyle tanınan Xiaomi, yeni inovatif cihazını sergiledi. Mijia markası altında piyasaya sürülen yeni taşınabilir kahve makinesi, kahve tutkunlarının artık her yerde —ister uzun bir yolculukta ister doğanın kucağında olsun— en sevdikleri içeceklerin tadını çıkarmasına olanak tanıyor. Bu kompakt cihaz, sadece kolaylığıyla değil, teknik özellikleriyle de birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayıncısının haberine göre, yeni cihaz şu anda Çin pazarında ön siparişe açıldı. Cihazın resmi fiyatı 799 yuan (yaklaşık 118 dolar) olarak belirlenmiş olsa da, ilk alıcılar indirimle 559 yuan (yaklaşık 88 dolar) karşılığında sahip olabilirler. Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu gadget'ın yakında uluslararası ticaret platformları aracılığıyla ulaşması bekleniyor.

Teknik Özellikler ve Tasarım

Mijia taşınabilir kahve makinesi oldukça kompakt boyutlara sahip: yüksekliği 24,5 cm, çapı ise sadece 7,15 cm'dir. Bu boyutlar, cihazın sıradan bir termos gibi çantada taşınmasına imkan tanır. Cihazın temel avantajı, 20 bar basınç uygulayabilen güçlü pompasıdır. Bu değer profesyonel kahve makinelerinin seviyesine yakın olup, kahvenin tadını ve aromasını tam olarak ortaya çıkarmaya hizmet eder.

Cihaz evrensel bir özelliğe sahip olup, hem özel kapsüllerle hem de öğütülmüş kahve ile çalışmaya uygundur. Üreticinin belirttiğine göre, sıcak veya soğuk bir içecek hazırlamak sadece 45 saniye sürer. Bu, zamanı önemseyen modern kullanıcılar için çok kritik bir faktördür.

Otonomi ve Şarj

Gadget'ın iç kısmına toplam kapasitesi 7500 mAh olan üç adet batarya yerleştirilmiştir. Cihaz, modern USB-C portu üzerinden 45 W güç ile şarj edilir. Enerji yenileme süreci de oldukça hızlıdır: %20'den %80'e şarj olmak için 30 dakika yeterliyken, tam şarj 80 dakika sürer. Ayrıca, bir harici batarya (Power Bank) yardımıyla da şarj edilebilir.

Cihazın enerji tüketimi kullanım tarzına göre değişiklik gösterebilir:

  • Eğer cihaza önceden ısıtılmış su doldurulursa, tek bir şarjla 400 fincana kadar kahve hazırlanabilir;
  • Eğer suyun kahve makinesi tarafından ısıtılması gerekirse, güç yaklaşık 3 fincan içeceğe yeterlidir;
  • Gövde, IP55 standardına göre neme ve toza karşı korumalıdır.

Özetle, Xiaomi'nin bu yeniliği, aktif yaşam tarzını benimseyenler ve gezginler için ideal bir çözüm oldu. Taşınabilir kahve makinesinin yakında küresel pazarda yer alması ve kahve kültüründe yeni bir trend başlatması bekleniyor.

XiaomiMijiaTeknolojiGadgetKahve Makinesi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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