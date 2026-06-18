Ugreen, kompakt ve güçlü PB541 taşınabilir güç kaynağını tanıttı

Modern gadget pazarında kaliteli aksesuarlarıyla tanınan Ugreen markası, Çin'de yeni PB541 model taşınabilir güç kaynağını sergiledi. Bu cihazın kompakt boyutları, yüksek güç iletim kapasitesi ve uygun fiyatıyla birçok kullanıcının ilgisini çekmesi bekleniyor. Yeni model şu anda JD.com platformunda yaklaşık 29 dolar (199 yuan) fiyatla satışa sunuldu. Ixbt.com haber veriyor.

Ugreen PB541 cihazının temelini, seri bağlı iki adet 5000 mAh kapasiteli ATL lityum-iyon hücre oluşturuyor. Toplam enerji kapasitesi 39,1 Wh olan bu batarya, günlük kullanım için oldukça uygundur. Cihazın dikkat çekici özelliği, gövdesine entegre edilmiş USB-C kablosunun sadece güç iletimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda cihazı taşımak için bir askı görevi görmesidir.

Teknik Özellikler ve Hızlı Şarj

Cihaz üç port ile donatılmıştır: iki adet USB-C ve bir adet USB-A. Entegre USB-C kablosu 45 W'a kadar çıkış gücü sağlayarak akıllı telefonların ve hatta bazı dizüstü bilgisayarların hızlı şarj edilmesine olanak tanır. Ayrıca, bataryanın kendisi bu port üzerinden 36 W güçle şarj edilebilir. USB-A portu ise 22,5 W güç iletim kapasitesine sahiptir.

ixbt.com verilerine göre PB541, aynı anda üç cihazı şarj edebilir. PD, PPS, QC, AFC ve FCP teknolojileri dahil olmak üzere modern hızlı şarj protokollerinin neredeyse tamamını destekler. Bu da onu Apple, Samsung ve diğer lider markaların gadget'ları için evrensel bir yardımcı haline getirir.

Akıllı Fonksiyonlar ve Tasarım

Bataryanın yan tarafında, kullanıcı için önemli bilgilerin yansıtıldığı renkli bir ekran yer almaktadır. Özellikle şarj seviyesi, anlık güç tüketimi, tam şarja kalan süre, sıcaklık ve bataryanın genel durumu hakkındaki bilgiler görülebilir. Ayrıca cihaz, Bluetooth üzerinden Ugreen Smart Life uygulamasına bağlanma özelliğine sahiptir.

Üretici, bu modelin hizmet ömrüne de özel bir vurgu yaptı; batarya 800 şarj döngüsüne kadar dayanabiliyor. Cihazın gövdesi dayanıklı PC ve ABS plastiklerden üretilmiştir ve ağırlığı sadece 226,4 gramdır.

Boyutlar: 111 × 71 × 17,8 mm;

Ağırlık: 226,4 gram;

Maksimum çıkış gücü: 45 W;

Bağlantı: Bluetooth ve mobil uygulama.

Bu yeni model, önceki PB610 versiyonunun geliştirilmiş bir varyantı olup, daha ince gövdesi ve daha ergonomik ekran yerleşimiyle ayrışmaktadır. Ugreen ürünlerine olan talebin yüksek olduğu bölgelerde, bu modelin yakında yerel perakendecilerin raflarında görünme olasılığı yüksektir.