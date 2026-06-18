Samsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS Tanıtıldı

·19·Teknoloji
Samsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS Tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Display, XR (genişletilmiş gerçeklik) cihazları pazarı için tasarlanan yeni nesil RGB OLEDoS (OLED on Silicon) teknolojisini sergiledi. Bu geliştirmenin, rekor düzeydeki parlaklığı ve renk aktarım doğruluğu ile sektörde yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Şirket, sergi standında "Büyük Ayı" (Ursa Major) olarak adlandırılan özel bir alan oluşturarak burada yedi farklı ekran panelini tanıttı. En büyük ilgi, 1,3 inçlik RGB OLED panellere odaklandı. Bu minyatür ekranların maksimum parlaklık seviyesi şaşırtıcı bir şekilde 40.000 nit'e ulaşıyor. Bu değer, günümüzde piyasadaki en gelişmiş akıllı telefon ekranlarından birkaç kat daha yüksektir.

Teknolojik Üstünlük ve Üretim Verimliliği

ixbt.com verilerine göre, Samsung Display tarafından kullanılan "RGB tarzı", geleneksel OLED teknolojilerinden temelden farklıdır. Genellikle ışığı engelleyen filtreler yerine, burada organik ışık diyotları doğrudan silikon substrata yerleştirilir. Bu durum sadece ışık verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda panelin hizmet ömrünü de önemli ölçüde uzatır.

Samsung Display temsilcileri, RGB OLED ekranların tek bir panel tabanlı olarak hazırlandığını belirtti. Bu da üretim sürecinin basitleşmesine hizmet ediyor. Diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında, bu yaklaşım seri üretimde maliyetleri düşürmeye ve ürünün maliyet açısından rekabetçiliğini artırmaya olanak tanıyor.

Bilgi için, yakın zamanda Honor şirketi yeni Honor X80 Pro Max akıllı telefonunun 10.000 nit parlaklığa sahip olacağını duyurarak bu alanda bir rekor kırdığını söylemişti. Ancak Samsung'un sunduğu 40.000 nit değeri, ekran teknolojilerinin ne kadar hızlı geliştiğini ve XR cihazları (sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri) için parlaklığın öneminin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Şirket, zengin deneyimine ve gelişmiş OLED teknolojilerine dayanarak, gelecekte daha parlak ve daha verimli ekranlar üzerinde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Bu tür teknolojilerin, önümüzdeki yıllarda kullandığımız cihazların görünümünü ve yeteneklerini tamamen değiştireceği şüphesizdir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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