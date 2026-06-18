NASA, Mars Keşfi İçin Eric Schmidt'in Relativity Space Şirketini Seçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'i incelemek üzere yeni bir görev için beklenmedik bir ortak seçti. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'e ait olan Relativity Space şirketi, NASA ile bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre, özel şirket, Mars atmosferini inceleyen bilimsel cihazlar setini uzaya taşıyacak ve gezegen yörüngesine yerleştirecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Aeolus adı verilen bu görev kapsamında Mars yörüngesine dört özel cihaz gönderilecek. Bu cihazlar, gezegendeki toz fırtınalarını, rüzgar hızını ve sıcaklık değişimlerini her gün küresel ölçekte izleyecek. TechCrunch'ın haberine göre, bu veriler gelecekte Mars yüzeyine inecek araçlar ve hatta astronotlar için güvenli koşullar oluşturmada belirleyici bir öneme sahip olacak.

SpaceX ile Rekabet ve Yeni Model

Bu proje, NASA'nın özel sektörle iş birliği yapma stratejisinin bir parçasıdır. Ajans daha önce SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yük taşıma, Firefly Aerospace ile ise Ay'a iniş aracı geliştirme konusunda benzer sözleşmeler imzalamıştı. Bu modelde devlet kurumu bilimsel kısımdan sorumlu olurken, özel şirket düşük maliyetli altyapıyı sağlar.

Relativity Space için bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir sınavdır. Şirket, 2028 yılına kadar sadece Aeolus cihazlarını taşıyacak uzay aracını tasarlamakla kalmayıp, onu uzaya çıkaracak yeni bir roket inşa etmek zorundadır. NASA yöneticisi Jared Isaacman, bu ortaklığın araştırmaların hızını artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini vurgulasa da, projenin mali değeri henüz açıklanmadı.

3D Yazıcı Teknolojisi ve Riskler

Relativity Space, 2015 yılında SpaceX ve Blue Origin'in eski mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin temel avantajı, roketleri 3D baskı teknolojisi ile daha ucuz ve hızlı üretme çabasıdır. Ancak şirketin ilk Terran-1 roketi, 2023'teki test uçuşu sırasında başarısız olmuştu. Bunun ardından Eric Schmidt, şirketin kontrol paketini satın alarak yönetimi devraldı.

Uzmanlara göre NASA, bu ortaklıkla belirli bir düzeyde risk alıyor. Relativity henüz Terran R roketini başarıyla fırlatıp yörüngeye çıkabildiğini kanıtlamış değil. Uzay endüstrisi tarihinde, NASA ile çalışan bazı girişimlerin iflas ettiği veya araçlarının Ay yüzeyine hatalı indiği durumlar görülmüştür.

Buna rağmen, Eric Schmidt'in finansal gücü ve teknolojik hırsları, şirketi SpaceX için dişli bir rakibe dönüştürebilir. Eğer 2028 görevi başarıyla gerçekleşirse, Relativity Space'in sadece bilimsel veri toplama konusunda değil, uzayda ticari veri merkezleri kurma konusunda da lider olması bekleniyor.