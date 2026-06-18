NASA, Mars Keşfi İçin Eric Schmidt'in Relativity Space Şirketini Seçti

·18·Teknoloji
NASA, Mars Keşfi İçin Eric Schmidt'in Relativity Space Şirketini Seçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'i incelemek üzere yeni bir görev için beklenmedik bir ortak seçti. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'e ait olan Relativity Space şirketi, NASA ile bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre, özel şirket, Mars atmosferini inceleyen bilimsel cihazlar setini uzaya taşıyacak ve gezegen yörüngesine yerleştirecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Aeolus adı verilen bu görev kapsamında Mars yörüngesine dört özel cihaz gönderilecek. Bu cihazlar, gezegendeki toz fırtınalarını, rüzgar hızını ve sıcaklık değişimlerini her gün küresel ölçekte izleyecek. TechCrunch'ın haberine göre, bu veriler gelecekte Mars yüzeyine inecek araçlar ve hatta astronotlar için güvenli koşullar oluşturmada belirleyici bir öneme sahip olacak.

SpaceX ile Rekabet ve Yeni Model

Bu proje, NASA'nın özel sektörle iş birliği yapma stratejisinin bir parçasıdır. Ajans daha önce SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yük taşıma, Firefly Aerospace ile ise Ay'a iniş aracı geliştirme konusunda benzer sözleşmeler imzalamıştı. Bu modelde devlet kurumu bilimsel kısımdan sorumlu olurken, özel şirket düşük maliyetli altyapıyı sağlar.

Relativity Space için bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir sınavdır. Şirket, 2028 yılına kadar sadece Aeolus cihazlarını taşıyacak uzay aracını tasarlamakla kalmayıp, onu uzaya çıkaracak yeni bir roket inşa etmek zorundadır. NASA yöneticisi Jared Isaacman, bu ortaklığın araştırmaların hızını artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini vurgulasa da, projenin mali değeri henüz açıklanmadı.

3D Yazıcı Teknolojisi ve Riskler

Relativity Space, 2015 yılında SpaceX ve Blue Origin'in eski mühendisleri tarafından kuruldu. Şirketin temel avantajı, roketleri 3D baskı teknolojisi ile daha ucuz ve hızlı üretme çabasıdır. Ancak şirketin ilk Terran-1 roketi, 2023'teki test uçuşu sırasında başarısız olmuştu. Bunun ardından Eric Schmidt, şirketin kontrol paketini satın alarak yönetimi devraldı.

Uzmanlara göre NASA, bu ortaklıkla belirli bir düzeyde risk alıyor. Relativity henüz Terran R roketini başarıyla fırlatıp yörüngeye çıkabildiğini kanıtlamış değil. Uzay endüstrisi tarihinde, NASA ile çalışan bazı girişimlerin iflas ettiği veya araçlarının Ay yüzeyine hatalı indiği durumlar görülmüştür.

Buna rağmen, Eric Schmidt'in finansal gücü ve teknolojik hırsları, şirketi SpaceX için dişli bir rakibe dönüştürebilir. Eğer 2028 görevi başarıyla gerçekleşirse, Relativity Space'in sadece bilimsel veri toplama konusunda değil, uzayda ticari veri merkezleri kurma konusunda da lider olması bekleniyor.

NASAMarsRelativity SpaceEric SchmidtSpaceX
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir UygulamadaPlaymatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir UygulamadaBugün, 07:00Elon Musk: Grok AI 2026'ya Kadar Uzun Metrajlı Filmler OluşturacakElon Musk: Grok AI 2026'ya Kadar Uzun Metrajlı Filmler OluşturacakBugün, 06:28SpaceX Yeni Uçuşa Hazır: Starship Platformasında Su Sistemi Test EdildiSpaceX Yeni Uçuşa Hazır: Starship Platformasında Su Sistemi Test EdildiBugün, 06:24Tesla araçları sürücünün park etme alışkanlıklarını hatırlayacakTesla araçları sürücünün park etme alışkanlıklarını hatırlayacakBugün, 05:52Rollme Hero D5: GPS ve Çevrimdışı Navigasyon Özellikli Uygun Fiyatlı Akıllı Saat TanıtıldıRollme Hero D5: GPS ve Çevrimdışı Navigasyon Özellikli Uygun Fiyatlı Akıllı Saat TanıtıldıBugün, 05:21Samsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS TanıtıldıSamsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS TanıtıldıBugün, 04:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı