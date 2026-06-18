Rusya'da Yerli TV Box'lar İçin Elektron Kart Üretimi Tamamlandı

·19·Teknoloji
Rusya'da Yerli TV Box'lar İçin Elektron Kart Üretimi Tamamlandı

Rusya'nın “Dijital Televizyon Sistemleri” (TsTS) üretim tesislerinde, yerli TV Box'lar için tasarlanan elektronik kartların ilk partisinin hazırlık süreci başarıyla tamamlandı. Imaqliq şirketinin siparişi üzerine gerçekleştirilen bu proje kapsamında 8 bin adet kompakt G-Box S kartı üretildi. Bu adım, komşu ülkenin elektronik endüstrisinde ithal ikame teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak görülüyor. Ixbt.com haberine göre belirtildi.

İşletme verilerine göre, tüm ürünler tam üretim döngüsünden geçti. Bu süreç, yüzey montaj ve çıkış montaj işlerinin yanı sıra zorunlu teknik testleri de kapsamaktadır. Cihazların kasaya yerleştirilmesi ve nihai montaj işlemleri ise doğrudan sipariş veren şirketin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.

Yüksek Teknolojik Karmaşıklık ve Kalite Kontrolü

TsTS Ticari Direktörü Yegor Makeyev, G-Box S kartlarının küçük boyutlarına rağmen teknik açıdan oldukça karmaşık ürünler olduğunu vurguladı. Özellikle BGA mikroçiplerle çalışmak, ayrı bir dikkat ve yüksek hassasiyet gerektiriyor. Bu tür bileşenlerin lehimleme kalitesi çıplak gözle kontrol edilemediği için işletmede özel bir röntgen kontrol sistemi kullanıldı.

Imaqliq G-Box S.100 model TV Box serisi, IPTV ve OTT ağları için tasarlanmış yerli bir çözüm olarak kabul ediliyor. Bu cihazların piyasadaki yabancı benzerleriyle rekabet edebilecek yeterli teknik potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. ixbt.com haberine göre, söz konusu teknoloji Rusya sanayi siciline kaydedildi ve devlet kataloglarında tescil edildi.

Cihazların teknik özellikleri, müşterinin taleplerine ve kullanılan işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle Box'ların şu bileşenlerle donatılması planlanıyor:

  • Farklı güçlerde modern işlemciler;
  • Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz iletişim modülleri;
  • İhtiyaca göre değişen RAM ve depolama kapasitesi.

Özbekistan pazarında da son yıllarda IPTV ve OTT hizmetlerine olan talep artmaktadır. Rusya'da üretilen bu tür cihazların, gelecekte bölgesel ihracat kapsamında Orta Asya pazarlarına, dolayısıyla ülkemizdeki sağlayıcılar için de alternatif bir seçenek olarak girme ihtimali bulunmaktadır. Şu anda yerel kullanıcılar ağırlıklı olarak Çin üretimi Android Box'lar kullanmaktadır.

Bu projenin başarısı sadece nihai ürüne değil, aynı zamanda karmaşık elektronik bileşenlerin montajı konusundaki yerel deneyimin artmasına hizmet etmektedir. Röntgen kontrolü gibi yüksek teknolojik yöntemlerin uygulanması ise üretilen elektroniğin uzun vadeli dayanıklılığını ve güvenilirliğini garanti etmektedir.

TeknolojiRusyaTV BoxImaqliqElektronik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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