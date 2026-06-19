Amazon Uydu İnterneti Bu Yıl Özbekistan'da Devreye Giriyor

·26·Teknoloji
Amazon Uydu İnterneti Bu Yıl Özbekistan'da Devreye Giriyor

Özbekistan'ın dijital ekosistemi ve telekomünikasyon sektöründe gerçek anlamda devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Ülkemizin en uzak ve ulaşılması zor bölgelerinde bile yüksek hızlı internetten yararlanma imkanı yaratılacak. Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov, ülke halkı için uzun süredir beklenen müjdeyi verdi: Dünyanın en büyük devlerinden biri olan Amazon şirketinin alçak yörünge uydu internet sistemi «Amazon LEO», resmi olarak Özbekistan pazarına giriyor.

Bu tarihi projenin hayata geçirilmesine yönelik ikili resmi sözleşme imzalama süreçleri tam da bu hafta gerçekleşecek. Küresel projenin ülkemiz genelinde tam kapasiteyle devreye alınmasının ise 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Starlink'ten Üstün: «Amazon LEO» Hangi Avantajlara Sahip?

Bakan Sherzod Shermatov'un belirttiğine göre, Amazon tarafından sunulan bu uzay teknolojisi; bir dizi önemli teknik gösterge, veri iletim kalitesi ve uluslararası pazardaki rekabetçilik açısından dünyadaki mevcut alternatiflerden, hatta popüler «Starlink» sisteminden bile oldukça üstündür.

Yeni teknolojinin ülkemize uygulanması şu önemli sorunların çözümüne hizmet edecektir:

  • Kapsama Alanının Genişliği: Yerel mobil operatörlerin ve kablolu internetin ulaşmasının zor olduğu en uzak köyler bile ağa bağlanacak.

  • Coğrafi Engellerin Ortadan Kaldırılması: Ülkemizin yüksek dağlık ve geniş çöl bölgeleri tamamen yüksek hızlı küresel ağ ile kapsanacak.

  • Yasal ve Güvenli Bağlantı: Hükümet düzeyindeki anlaşmalar tamamlandığında, «Amazon LEO» özel alıcı cihazları (terminalleri) cumhuriyet topraklarında resmi ve yasal olarak satışa sunulacak ve kullanıma açılacaktır.

Zamin Analistlerinin Nihai Sonucu:

Dijital Teknolojiler Bakanlığı'nın bu girişimi, Özbekistan'daki dijital eşitsizliğin giderilmesinde dev bir adımdır. Dünya standartlarındaki uydu internetinin gelişi, sadece sıradan vatandaşlar için değil, aynı zamanda uzak bölgelerdeki okullar, sağlık kuruluşları ve girişimciler için de yeni fırsat kapıları açacaktır. Elon Musk'ın «Starlink»ine ciddi bir rakip olan «Amazon LEO»nun, bu yıl Özbekistan'ın internet hızını yeni bir seviyeye taşıyacağı şüphesizdir.

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ÖzbekistanAmazonSherzod ShermatovAmazon LEOStarlink
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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