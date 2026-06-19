NASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladı

·22·Teknoloji
NASA ve Relativity Space Mars Keşfi İçin Tarihi Sözleşme İmzaladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars atmosferini incelemeye yönelik Aeolus misyonunu gerçekleştirmek üzere özel Relativity Space şirketi ile stratejik bir sözleşme imzaladı. Bu projenin, özel bir şirket tarafından başka bir gezegene gönderilen ilk bilimsel sonda olma potansiyeli nedeniyle uzay keşif tarihinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Aeolus misyonunun temel amacı, Kızıl Gezegen'in yörüngesine özel bir araç yerleştirmektir. Bu cihaz, dört modern bilimsel enstrümanla donatılacak ve her gün Mars'taki toz fırtınaları, rüzgar hızı ve sıcaklık değişimleri hakkında veri toplayacak. ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, bu gözlemler Mars'ta düzenli bir meteorolojik izleme sisteminin kurulmasına hizmet edecek.

Mars için ilk özel hava durumu istasyonu

Söz konusu proje sadece bilimsel değil, aynı zamanda pratik bir öneme de sahip. Mars atmosferindeki süreçlerin doğru anlaşılması, gelecekte gezegen yüzeyine inecek araçların ve planlanan insanlı seferlerin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. NASA bilimsel kısımdan ve ekipmanlardan sorumluyken, Relativity Space roket ve uzay aracının geliştirilmesi ile fırlatma görevini üstlendi.

Sözleşme modeli, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma ve Ay'a ticari uçuş programlarına benzer şekilde yapılandırılmıştır. Bu yaklaşım, devlet kurumunun teknolojik risklerin bir kısmını özel ortağa devrederek misyon maliyetlerini düşürmesine ve bilimsel verilere daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyor.

Relativity Space için ciddi bir sınav

Misyonun 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor ki bu, Relativity Space şirketi için oldukça kısa bir süredir. Şirketin aynı anda hem aracı tamamlaması hem de yeni Terran R roketini hazır hale getirmesi gerekiyor. Şirketin 2023 yılındaki Terran-1 roketinin ilk uçuşunun başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilmelidir.

Şu anda şirkete Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'in ana yatırımcı ve mevcut lider olarak katılmasıyla dikkatler daha büyük olan Terran R sistemine odaklanmış durumda. NASA için bu da bir dereceye kadar risk taşıyor, çünkü Relativity Space ağır uzay lojistiği konusunda kendisini henüz tam olarak kanıtlamış değil. Geçmiş deneyimler, uzay girişimlerinin genellikle finansal zorluklar veya teknik gecikmelerle karşılaştığını göstermektedir.

Eğer Aeolus zamanında fırlatılırsa, Mars'a ulaşan ilk özel bilimsel proje olarak tarihe geçecek. Bu, sadece Relativity Space teknolojileri için değil, aynı zamanda devlet kurumlarının özel sektöre giderek daha fazla dayandığı yeni uzay ekonomisi modeli için de büyük bir sınav olacak.

NASAMarsRelativity SpaceTerran RUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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