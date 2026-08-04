AnTuTu temmuz ayının en güçlü alt amiral gemilerini açıkladı

·36·Teknoloji
AnTuTu temmuz ayının en güçlü alt amiral gemilerini açıkladı

Ünlü AnTuTu benchmark platformu, Temmuz 2026 sonuçlarına göre dünyanın en güçlü alt amiral gemisi akıllı telefonlarının sıralamasını açıkladı. ixbt.com'un verilerine göre prestijli listenin zirvesine Honor 600 Pro yerleşti ve dünyanın en güçlü alt amiral gemisi olarak kabul edildi. Bu sonuçlar, mobil teknoloji pazarında hangi markaların kullanıcılara yüksek performans sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıralama sonuçlarına göre listedeki ilk altı sırayı, MediaTek Dimensity 8500 platformunun farklı sürümlerini kullanan cihazlar aldı. Listenin zirvesindeki Honor 600 Pro, Dimensity 8550 Elite tek çipli sistemi temel alıyor. Ancak bu akıllı telefonun küresel sürümünün farklı bir donanım kullandığını belirtmek gerekir: Bu model Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle sunulurken, Çin pazarı için hazırlanan versiyon farklı bir teknik altyapıya sahip.

MediaTek işlemcilerin üstünlüğü

İlk üçte yer alan modeller de dikkat çekiyor. Dimensity 8550 Super çipine sahip Oppo Reno 16 ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya bir başka Honor markalı model olan Honor Win Turbo yerleşti. Bu cihaz da lider model gibi Dimensity 8550 Elite platformuyla çalışıyor. Genel olarak temmuz ayı için hazırlanan ilk 10'daki tüm akıllı telefonların istisnasız MediaTek işlemcilere dayanması, teknoloji pazarındaki önemli değişimi gözler önüne seriyor.

AnTuTu'nun açıkladığı sıralama yalnızca alt amiral gemileriyle sınırlı kalmıyor, ay boyunca elde edilen genel performansı da yansıtıyor. Rapora göre tüm sonuçlar, cihazların 1 Temmuz 2026 ile 31 Temmuz 2026 arasındaki dönemde topladığı ortalama puanlara dayanıyor. Metodolojinin şeffaflığını sağlamak amacıyla listeye yalnızca Çin pazarında en az 1000 geçerli testten geçen modeller dahil edildi.

Sıralamadaki diğer modeller

Uzmanlara göre bu tür testler, alıcıların satın alma sırasında bilinçli karar vermesine ve ihtiyaçlarına uygun en verimli teknolojiyi seçmesine yardımcı oluyor. Aşağıda, temmuz ayı sonuçlarına göre en güçlü alt amiral gemileri arasında yer alan diğer tanınmış cihazları görebilirsiniz:

  • Redmi Turbo 5 — ilk 10'da yer alan serinin temsilcisi
  • MediaTek Dimensity tabanlı diğer gelişmiş alt amiral gemisi modelleri
  • Çin pazarında yüksek sonuçlar elde eden önde gelen test cihazları
Bu sonuçlar, mobil işlemci pazarındaki rekabetin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha doğruluyor. Özellikle MediaTek çiplerinin amiral gemisi ve alt amiral gemisi segmentlerindeki konumunu önemli ölçüde güçlendirmesi, gelecekteki teknolojik mücadelenin daha da kızışacağına işaret ediyor.

AnTuTuHonorMediaTekAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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