Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladı

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Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladı

Manchester City ile mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katılan deneyimli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, Valdebebas tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Portekizli futbolcu, vatandaşı ve teknik direktör José Mourinho'nun bizzat takımın başına geçmesinin İspanyol ekibini tercih etmesinde ve bu transferde temel faktör olduğunu itiraf etti. Goal.com bildiriyor .

Real Madrid TV'ye verdiği röportajda 31 yaşındaki futbolcu transfer hakkında konuştu. Ona göre son yıllarda sahada rakip olduğu tanınmış teknik direktörün yönetiminde oynama fırsatı geçici bir tercih değil, çocukluk hayali ve eşsiz bir fırsat olarak değerlendirildi.

José Mourinho'nun etkisi ve çocukluk anıları

Silva röportajında teknik direktörün Portekiz futbolundaki rolünün eşsiz olduğunu vurguladı. «Sahada birkaç kez rakip olduk, şimdi ise aynı taraftayız. Çok mutluyum çünkü o, Portekiz futbolu için büyük önem taşıyan bir teknik direktör», dedi orta saha oyuncusu.

Futbolcu, çocukluğundan beri José Mourinho'nun çalıştırdığı takımların maçlarını izleyerek büyüdüğünü gizlemedi. «Çocukluğumuzdan beri onun takımlarının maçlarını hep izledik; o, Portekiz'in adını her zaman en yüksek seviyelere taşıdı. Onunla çalışmaya başlamayı ve kendisinden öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum», diye ekledi.

Valdebebas'taki ilk adımlar ve takıma uyum

Paris Saint-Germain ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda kendini gösteren futbolcu için yeni takımındaki ilk antrenman fiziksel açıdan zorlu geçti. Mourinho'ya özgü yüksek yoğunluklu ilk çalışmanın ardından Silva izlenimlerini paylaştı.

«Yoruldum. İlk antrenman zorlu geçti ancak herkesle tanıştığım ve takım arkadaşlarımla bir araya geldiğim için mutluyum», diye itiraf etti. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce birçok kez karşılaştığı rakipleriyle artık aynı takımda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Real Madrid'in teklifini reddetmek mümkün değildi

Premier Lig'de geçirdiği parlak sezonların ardından kraliyet kulübünden teklif geldiğinde bunu reddetmenin imkânsız olduğunu vurguladı. Futbolcuya göre kulübün tarihi kendisi için en önemli kanıt ve kişisel hedefleriyle tamamen örtüşüyor.

«Bu çok özel bir şey ve burada olduğum için son derece mutluyum. Bu kulüp hakkında fazla konuşmaya gerek yok; tarihi her şeyi anlatıyor», diyerek sözlerini tamamladı Bernardo Silva.

Real MadridBernardo SilvaJosé MourinhoTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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