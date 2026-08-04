ABD Kongresi’nin yapay zekâ harcamalarında ChatGPT liderliği ele alıyor

·27·Teknoloji
ABD Kongresi’nin yapay zekâ harcamalarında ChatGPT liderliği ele alıyor

ABD Kongresi temsilcileri ve komiteleri, geçen yıl yapay zekâ araçlarına yapılan harcamaların ezici çoğunluğunu OpenAI ürünlerine yönlendirdi. CNBC tarafından yayımlanan rapora göre ChatGPT, ülkenin yasa koyucuları arasında en popüler ve mali açıdan en çok tercih edilen yapay zekâ platformu oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

Temsilciler Meclisi, komiteleri ve kurumsal hesaplara ilişkin ödeme kayıtlarına dayanan haberlere göre 31 Mart 2025’e kadar yapay zekâ araçlarına harcanan toplam paranın yaklaşık yüzde 90’ı OpenAI’ye gitti. Bu gösterge, siyasi kurumlarda modern teknolojilere olan talebin hızla arttığını ortaya koyuyor.

Mali göstergeler ve harcama tutarı

CNBC’ye göre Kongre, yapay zekâ teknolojilerine toplam 113.740 ABD dolarından fazla harcadı. Bunun 100.580 doları, 798 işlemle ChatGPT için ödendi. Bu mali akış, yasama organlarının günlük çalışmalarında yapay zekâ çözümlerine ne ölçüde bağımlı hâle geldiğini açıkça gösteriyor.

Bu alandaki harcamalarda rekabet de görülüyor. OpenAI’nin başlıca rakiplerinden Anthropic’in Claude hizmeti ikinci sırada yer aldı. Claude için 37 işlem kapsamında 13.160 dolar harcandı. Belirtmek gerekir ki bu rakamlar yalnızca ücretsiz hesapları veya daha geniş yazılım paketlerine dâhil olan yapay zekâ hizmetlerini kapsamıyor; doğrudan yapılan harcamaları yansıtıyor.

Siyasi partilere göre yaklaşım

Rapora göre yapay zekâ araçlarının satın alınmasında siyasi parti temsilcileri arasında farklar bulunuyor. Özellikle Demokrat Parti’ye bağlı kurumlar yapay zekâ harcamalarına 54.165 dolar ayırdı. Bu tutar, Cumhuriyetçi Parti kurumlarının harcadığı 15.782 doların üç katından fazla.

Buna rağmen her iki siyasi gücün temsilcileri de günlük çalışmalarında yapay zekânın imkânlarından aktif biçimde yararlanıyor. Bu teknolojiler, yasama süreçlerini hızlandırmada ve belgelerle çalışmada önemli bir araca dönüşmüş durumda.

Kongre çalışanları yapay zekâyı nasıl kullanıyor?

Meclis çalışanları, ChatGPT ve benzeri modern araçları çeşitli görevleri yerine getirmek için yaygın biçimde kullanıyor. Özellikle şu alanlarda teknolojinin desteğine başvuruyorlar:

  • notlar ve analitik materyaller hazırlamak;
  • yasa tasarılarını özetlemek ve analiz etmek;
  • seçmenlerin başvurularına yanıt hazırlamak;
  • brifing ve duruşma materyalleri hazırlamak;
  • siyasi araştırmalar yapmak ve verileri sınıflandırmak;
  • sosyal medya gönderileri için taslaklar oluşturmak.
Bu eğilim, kamu kurumlarında dijital dönüşüm süreçlerinin hızla ilerlediğini ve yapay zekânın günlük bürokratik görevlerde vazgeçilmez bir yardımcıya dönüştüğünü doğruluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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