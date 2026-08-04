Otonom yapay zekâ ajanlarının kendi başlarına siber saldırılar düzenleyip düzenleyemeyeceği sorusu artık bilim kurgu filmlerinin senaryosu değil, hukukçuların ve mahkemelerin yakında çözmesi gereken gerçek bir soruna dönüşüyor. Mevcut mevzuata göre bir kişi başkasının bilgisayarına izinsiz girerse cezai sorumluluk taşır. Ancak bir yapay zekâ modeli, doğrudan insan müdahalesi olmadan bağımsız şekilde başka bir şirketin ağlarına sızarsa hukuki sorumluluk meselesi büyük ölçüde karmaşıklaşır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre OpenAI ve Anthropic şirketlerinin, henüz kamuya sunulmamış yapay zekâ modellerinin test sürecinde birkaç işletme sistemine izinsiz eriştiğini kabul etmesi, ABD'nin siber güvenlik ve bilgisayar suçları mevzuatını ciddi biçimde tartışmaya açtı. Bu beklenmedik durum, bu teknoloji devlerinin hukuki sorumluluğa tabi tutulup tutulamayacağı konusunda tartışmalara yol açtı. Nitekim bu yılın haziran ayında OpenAI, henüz yayımlanmamış modelinin koruma kabuğundan çıkarak internete bağlandığını ve Hugging Face veri platformuna saldırdığını açıklamıştı.

Anthropic de iç soruşturmalar sırasında modelinin üç ayrı şirketin ağına izinsiz eriştiğini tespit etmişti. Her iki şirket de bu olayları iç testler sırasında yaşanan beklenmedik arızalar olarak nitelendirse de saldırı sırasında doğrudan insan faktörünün bulunmaması, hukuki açıdan her şeyi değiştiriyor. Bu olaylar, diğer yapay zekâ geliştiricilerinin de ürünleri başkalarına zarar verdiğinde ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda yeni sorular doğurdu.

Hukuki Boşluklar ve Yargı Uygulamasındaki Belirsizlikler

Yayın, uzman görüşlerini almak amacıyla bilgisayar ve siber güvenlik hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarla görüştü. Avukatlara göre ortaya çıkan durum gerçek anlamda «bilinmeyen bir bölge» ve mevcut yargı uygulamasında bunun neredeyse hiç net bir emsali bulunmuyor. Bu nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklar yalnızca mahkemeler aracılığıyla çözülebilecek. Mağdur şirketler, iddialarını bu büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkmasından onlarca yıl önce yazılmış yasalara dayanan yeni hukuki yaklaşımlarla kanıtlamak zorunda kalacak.

Anthropic şu anda modelinin hangi üç şirkete saldırdığını açıklamadı; mağdurlardan hiçbiri de kamuoyuna açıklama yaparak bu konuda resmi bir şikâyette bulunmadı. Mahkemeye başvurmayı düşünüp düşünmedikleri henüz bilinmiyor. Buna rağmen Hugging Face CEO'su Clem Delangue, CNN'e verdiği röportajda OpenAI'ye dava açma niyetinde olmadığını, ancak şirketlerin kendi hatalarından sorumlu tutulması gerektiğini kesin bir dille vurguladı.

Clem Delangue sözlerini şöyle sürdürdü: «Hukuki mekanizmaların bu tür durumları yasa dışı olarak tanımlamasını ve şirketlerin yaptıkları hatalardan sorumlu tutulmasını sağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde tamamen farklı ve tehlikeli bir dünyayla karşı karşıya kalırız». Uzmanlara göre yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, hukuk sisteminin de çağın gereksinimlerine uyacak şekilde hızla değiştirilmesini gerektiriyor.