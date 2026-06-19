Max Messenger'da hesapları hızlıca geri yüklemek için yeni bir yöntem tanıtıldı

·26·Teknoloji
Max Messenger'da hesapları hızlıca geri yüklemek için yeni bir yöntem tanıtıldı

Rusya'nın Max Messenger'ı, kullanıcılar için engellenmiş hesapların geri yükleme sürecini önemli ölçüde basitleştirdi. Artık platform kullanıcıları, teknik destek hizmetine başvurmadan profillerine erişim haklarını otomatik olarak geri kazanabilecekler. Bu yenilik, sistemin kullanım verimliliğini artırmaya hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni sistem, operatörlerin Mobile ID teknolojisine dayanıyor ve kullanıcının kimliğinin numara üzerinden hızlıca doğrulanmasını sağlıyor. ixbt.com'un bilgisine göre, bu özellik şu an için yalnızca Rusya SIM kartına sahip olan ve roamingde bulunmayan kullanıcılar için açık. Bu, bir güvenlik önlemi olarak sistemin doğru çalışmasını sağlıyor.

Geri yükleme süreci nasıl gerçekleştirilir?

Hesap geri yükleme süreci birkaç aşamadan oluşuyor ve doğrudan mobil uygulamanın içinde gerçekleştiriliyor. Giriş başarısız olduktan sonra kullanıcıya özel bir bağlantı sunulur. Ardından sistem, tarayıcı üzerinden verileri operatör veri tabanıyla karşılaştırır ve kimliği doğrular.

Sürecin başarıyla tamamlanması için bir dizi teknik gereksinim bulunmaktadır. Özellikle kullanıcının VPN hizmetini ve Wi-Fi bağlantısını geçici olarak kapatması ve mobil interneti kullanması gerekmektedir. Ancak bundan sonra Max uygulamasında telefon numarası ve şifre girilip geri yükleme butonuna basılması istenir.

Otomatik yöntem herhangi bir nedenle çalışmazsa, kullanıcılar geleneksel yöntemi, yani servis destek hizmetine yazılı başvuruda bulunmayı kullanabilirler. Ancak yeni sistem, çoğu durumda sorunu insan faktörü olmadan çözebilmektedir.

iPhone kullanıcıları için ek imkanlar

Ayrıca, yakın zamanda iPhone sahipleri için Max Messenger'dan bildirimler (push-notifications) alma imkanının geri getirildiği belirtilmelidir. Ancak bu süreç biraz farklı bir görünüme sahip. Bildirimler ana uygulama üzerinden değil, web.max.ru adresi üzerinden web versiyonu aracılığıyla gönderiliyor.

Bu değişiklikler, Max platformunun rekabet gücünü artırmaya yöneliktir. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür teknolojik çözümler ilgi çekicidir, çünkü yerel mobil operatörlerle entegre edilmiş hizmetler gelecekte bölgesel mesajlaşma uygulamalarının gelişimini tetikleyebilir.

MaxMessengerMobile IDTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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