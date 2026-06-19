Ayakkabıdan Yapay Zekaya: Allbirds Markası Smartbird Olarak Yeniden Doğdu

·22·Teknoloji
Ayakkabıdan Yapay Zekaya: Allbirds Markası Smartbird Olarak Yeniden Doğdu

Konforlu spor ayakkabılarıyla dünya çapında tanınan Allbirds markası beklenmedik bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şirket, ayakkabı işini tamamen sattı ve artık Smartbird adıyla yapay zeka (AI) altyapı pazarına giriş yapıyor. Bu değişim, birçok analist tarafından Silikon Vadisi'ndeki en sıra dışı dönüşümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, ayakkabı bölümünü 43 milyon dolara sattı ve borsa aracılığıyla 100 milyon dolar daha yatırım topladı. Bu fonlar artık yeni yönelimin geliştirilmesine ayrılacak. Smartbird'ün CEO'luğuna, AWS (Amazon Web Services) eski yöneticisi ve mühendislik bilimleri doktoru Nadia Carlsten atandı.

Çalışansız başlayan yeni bir dönem

İlginç olan şu ki, yeni şirket yöneticisi atandığında henüz emrinde tek bir çalışan bile yoktu. TechCrunch'a verdiği röportajda Bayan Carlsten, şu anda tamamen yeni bir ekip kurmakla ve ofis aramakla meşgul olduğunu belirtti. Sözlerine göre, ayakkabı işiyle ilgili tüm süreçler resmen sona erdi.

Smartbird, kendisini bir yapay zeka altyapı sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Derin öğrenme (deep learning) modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gerekli olan hesaplama güçlerini sunmayı planlıyorlar. Ancak şirket, sıradan bulut servislerinden ziyade, veri egemenliğine daha fazla önem veren müşterilerle çalışmayı hedefliyor.

Veri güvenliği ve gizlilik önceliği

Nadia Carlsten'e göre Smartbird, pazardaki büyük oyuncularla veya neo-bulut servisleriyle doğrudan rekabet etmeyecek. Şirketin temel müşterileri, siyasi veya ticari nedenlerle kendi sunucuları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen kuruluşlar olacak. İlaç, enerji, finans ve kamu sektöründeki büyük işletmeler buna örnek olabilir.

Birçok şirketin yapay zeka araçlarını test ettiği şu dönemde Smartbird, onlara kendi özel modellerini yönetmeleri için güvenli bir ortam sunuyor. Carlsten, yıl sonuna kadar birkaç müşteri için hesaplama kümelerini (clusters) devreye almayı planlıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu alanda Hewlett Packard ve Equinix gibi devler halihazırda hizmetlerini sunuyor. Smartbird için temel zorluk, henüz oluşmamış bir ekiple bu rekabete göğüs germek ve yatırımcıların güvenini boşa çıkarmamak olacak. Allbirds'ün bu adımını bazıları riskli bulurken, diğerleri bunu modern teknoloji çağına uyum sağlamanın tek yolu olarak görüyor.

SmartbirdAllbirdsYapay Zekaİş DünyasıTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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