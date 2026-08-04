Lekuo PB65MX3: AMD B650 yonga setine dayalı benzersiz genişleme kartı

Çinli Lekuo şirketi, teknoloji pazarında dikkat çeken sıra dışı bir cihaz tanıttı. ixbt.com'un aktardığına göre, Lekuo PB65MX3 olarak adlandırılan yeni genişleme kartı, genellikle Ryzen işlemciler için tasarlanan tam teşekküllü anakartlarda kullanılan AMD B650 yonga setine doğrudan dayanıyor. Bu çözüm, kullanıcılara ek yüksek hızlı bağlantı noktaları ve arayüzler sunmak üzere tasarlandı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde modern bilgisayarlarda hızlı RAM ve veri depolama cihazlarına duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Çinli mühendisler de tam olarak bu nedenle yonga setinin olanaklarından yararlanarak farklı bağlantı seçeneklerini aynı anda sunan evrensel bir kart geliştirdi. Bu kart sayesinde herhangi bir masaüstü bilgisayarın olanaklarını önemli ölçüde genişletmek mümkün olacak.

Teknik özellikler ve arayüzler

Cihazın en önemli avantajı, zengin arayüz setinde ortaya çıkıyor. Kaynağa göre bu kart, toplam 12 farklı bağlantı noktasıyla donatılmış durumda. Bunlar şöyle:

Dört adet SATA III bağlantı noktası

Dört adet M.2 formatında SSD yuvası

İki adet USB-A 10Gb bağlantı noktası

Bir adet USB-C 10Gb bağlantı noktası

Bir adet USB-C 20Gb bağlantı noktası

Tüm M.2 SSD yuvaları, modern PCIe 4.0 standardını destekliyor. Ancak bağlantı yapılan sürücü sayısına bağlı olarak hat dağılımı değişiyor. Kullanıcı iki SSD bağlarsa her biri dört hat kullanıyor; dört yuvanın tamamı doldurulduğunda ise hat sayısı ikiye düşüyor.

Fiyatı ve kullanım koşulları

Belirtildiğine göre tanıtılan kart, ana sisteme bağlanmak için PCIe 4.0 x4 yuvasını kullanıyor. Yonga setini soğutma görevini ise cihazın kararlı çalışmasını sağlayan kompakt ve küçük boyutlu bir soğutucu üstleniyor.

Kartta ayrıca ek güç sağlamak için tasarlanmış altı pinli bir bağlantı noktası da bulunuyor. Uzmanların açıklamasına göre bu ek güç normal koşullarda gerekmiyor; yalnızca yüksek güç tüketen USB cihazları bağlandığında gerekli olabilir.

Şu anda Çin pazarında satışa sunulan bu genişleme kartının tahmini fiyatı 90 ABD doları. Fiyat ve özelliklerin bu birleşiminin, çok sayıda bilgisayar meraklısı ile profesyonel kullanıcının ilgisini çekmesi bekleniyor.