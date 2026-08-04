AWS ve Superblocks şirketleri büyük bir ortaklık başlattı

·29·Teknoloji
AWS ve Superblocks şirketleri büyük bir ortaklık başlattı

Yapay zekâ ve yazılım alanındaki yeni bir yönelim olan "vibe-coding" teknolojisinde uzmanlaşan Superblocks startup'ı, Amazon Web Services (AWS) ile çok yıllı ortak pazarlama anlaşması imzaladı. Ixbt.com'a göre bu anlaşma sayesinde söz konusu araç, AWS müşterilerinin özel bulut sistemlerine doğrudan entegre edilecek ve işletmelerde güvenli şekilde uygulanacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni ortaklığın temel avantajı, AWS hizmetlerini kullanan ve Superblocks'a abone olan her büyük işletmenin, çalışanlarına programlama becerileri olmadan uygulama oluşturma imkânı sunabilmesidir. Oluşturulan uygulamalar ve veriler üçüncü taraf model sağlayıcılarına veya harici veritabanlarına gönderilmiyor; bunun yerine doğrudan şirketin özel bulutundaki Amazon Aurora veritabanlarında çalıştırılıyor.

Güvenlik ve gizlilik önceliği

Ayrıca bu uygulamalar Amazon Bedrock platformuna doğrudan bağlanıyor. Böylece oluşturulan programlar kontrolsüz veya düzensiz uygulamalar kapsamına girmeden, tam kurumsal BT güvenliği ve denetim kontrolü altında çalışıyor. Superblocks CEO'su ve kurucu ortaklarından Brad Menezes'in belirttiğine göre temel amaç, teknolojiyi müşterinin özel bulutundaki verilere yaklaştırmak; bu süreçte bilgiler hiçbir zaman dışarı çıkmıyor.

AWS, bu startup'ı Marketplace ortakları arasına aktif biçimde dâhil ederek tanıtılmasına yardımcı olacak. Amazon temsilcilerine göre şirket, müşterilerinin talepleri doğrultusunda karşılıklı fayda sağlayan ortaklıkları destekliyor. AWS'nin kendi bünyesinde iş kullanıcılarına yönelik bir "vibe-coding" aracısı henüz bulunmasa da bu adım, büyük bulut devi için önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

Pazardaki daha geniş değişimler ve bulut sağlayıcılarının stratejisi

Bu anlaşma, 50 çalışanı bulunan ve Mayıs 2025'te duyurulan Seri A yatırım turunda toplam 60 milyon dolar toplayan genç Superblocks startup'ı için büyük bir başarıdır. Finansman sürecine Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital ve Greenoaks gibi tanınmış fonlar katıldı.

Ancak uzmanlara göre bu, yalnızca tek bir startup'ın desteklenmesi değil, bulut sağlayıcıları pazarındaki küresel eğilimin bir yansımasıdır. Büyük bulut altyapısı şirketleri, kurumsal müşterilerini yapay zekâ modellerini bunları yönetmek için gereken diğer araçlardan ayırmaya ve bu işlemleri yalnızca kendi bulut ortamlarında gerçekleştirmeye teşvik ediyor.

Daha önce Microsoft yöneticisi Satya Nadella da işletmelere maliyetleri azaltmak ve bağımlılığı önlemek için farklı modeller kullanmalarını önermişti. Nadella'ya göre yapay zekâ laboratuvarları, uygulama düzeyinde yönetim için yeterince güvenli değil; çünkü verileri kullanarak ileride işletmelerle rekabet edebilirler. Pazardaki bu tür yaklaşımlar ise işletmelerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine ve güvenli çözümler seçmesine olanak tanıyor.

AWSSuperblocksVibe CodingBulutYapay Zekâ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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