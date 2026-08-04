Wispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilir

·30·Teknoloji
Wispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilir

Popüler bir dikte uygulaması olarak tanınan Wispr Flow, hizmet koşullarında yapılan son değişikliklere göre çevrim içi toplantıları ve görüşmeleri kaydeden yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu adımın, şirket için sesli metinleri düzeltmenin ötesine geçerek kullanıcıların günlük iş akışlarını daha kapsamlı biçimde otomatikleştirme yolunda önemli bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre girişim, müşterilerine gizlilik politikası ve kullanım koşullarının değiştiğini bildiren resmî e-postalar gönderdi. Güncellenen belgelerin incelenmesi sırasında toplantı verilerinin işlenmesine ve gelecekte kullanıma sunulması beklenen not alma hizmetine ilişkin bölümlerin eklendiği tespit edildi.

Yeni özelliğin yetenekleri

Şirketin açıklamasına göre gelecekteki yapay zekâ aracı, toplantı katılımcılarının seslerini, ses kayıtlarını, meta verileri ve konuşmacı etiketlerini analiz ederek eksiksiz bir transkripsiyon hazırlayacak. Ayrıca toplantı sırasında ele alınan konularla ilgili kısa özetler, görev listeleri ve temel analitik sonuçlar oluşturabilecek.

Bu yenilik piyasaya çıktığında Wispr Flow'un Granola, Fireflies, Read AI, Otter ve Fathom gibi mevcut popüler toplantı kayıt hizmetlerinin başlıca rakiplerinden biri olması bekleniyor. Şirketin kurucu ortaklarından Tanay Kothari daha önce verdiği röportajlarda, kullanıcılara yardımcı olacak evrensel bir yapay zekâ asistanı oluşturma niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Finansal göstergeler ve beklentiler

Wispr Flow bugüne kadar 81 milyon dolardan fazla yatırım almayı başardı. Son finansman turunda şirketin toplam değeri 700 milyon dolar olarak belirlenmişti. Bloomberg'in mayıs ayındaki haberlerine göre girişim, değerlemesini 2 milyar dolara çıkarabilecek yeni bir yatırım turu için görüşmeler yürüttü.

Bununla birlikte, yeni özelliğin tam olarak hangi formatta sunulacağı şimdilik gizemini koruyor. Özellikle uygulamanın sistem sesine dayanarak ayrı bir ses kaydı saklamadan transkripsiyon yapan Granola tarzı hafif bir çözüm mü, yoksa kapsamlı ve tam özellikli bir toplantı kayıt aracı mı olacağı konusunda net bilgi bulunmuyor. Wispr Flow temsilcileri konu hakkında ek açıklama yapmayı reddetti.

Wispr FlowYapay ZekâTranskripsiyonTeknolojiStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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