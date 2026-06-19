Rusya'nın önde gelen sanal operatörlerinden biri olan T-Mobayl, Amur Bölgesi'nde ticari hizmetlerini sunmaya başladı. Bu olay, yeni altyapı iş birliği kapsamındaki ilk proje olduğu için şirket için stratejik öneme sahip. Bunu Ixbt.com bildirdi.

Şirketin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Amur Bölgesi, Beeline altyapısını kullanarak faaliyete başlayan ilk bölge oldu. Bu iş birliği resmi olarak Haziran 2026'da yürürlüğe girdi ve şirketin uzun vadeli gelişim stratejisinin bir parçasıdır.

T-Mobayl ve Beeline arasındaki stratejik ortaklık ilk kez Nisan 2026'da duyurulmuştu. Amur Bölgesi'ndeki ağın devreye alınması, operatörün Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki bölgesel genişleme sürecini tamamladı. Bunun, bölgedeki rekabet ortamını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yeni Olanaklar ve Güvenlik Önlemleri

Yeni bölgeye giriş yapan operatör, müşterilerine esnek hizmet paketleri sunuyor. Aboneler, tarife oluşturucu yardımıyla kendileri için gerekli olan dakika ve internet trafiği miktarını bağımsız olarak seçme imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca, T-Mobayl kullanıcıları için güvenlik meselelerine özel önem verilmiş. Özellikle aboneler şu hizmetlerden yararlanabilirler:

Spam aramalara karşı koruma;

Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ek koruma katmanı;

Kişisel veri güvenliğini sağlayan özel filtreler.

T-Mobayl Genel Müdürü Vladimir Lyubimov, Beeline altyapısıyla çalışmanın şirket için yeni ufuklar açtığını belirtti. Lyubimov'a göre şirket, gelecekte diğer bölgelerde de ağ kapsamını genişletmeye ve varlığını güçlendirmeye devam edecek.

Rusya telekomünikasyon pazarındaki bu tür değişiklikler, özellikle sanal operatörlerin büyük altyapı sahipleriyle iş birliği, kullanıcılar için hizmet kalitesinin artmasına ve fiyatların optimize edilmesine hizmet eder. Bu tür teknolojik çözümler, Özbekistan mobil iletişim pazarı da dahil olmak üzere BDT ülkeleri için ilgi çekici bir deneyim teşkil etmektedir.