T-Mobayl, Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Faaliyete Başladı

·1·Teknoloji
T-Mobayl, Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Faaliyete Başladı

Rusya'nın önde gelen sanal operatörlerinden biri olan T-Mobayl, Amur Bölgesi'nde ticari hizmetlerini sunmaya başladı. Bu olay, yeni altyapı iş birliği kapsamındaki ilk proje olduğu için şirket için stratejik öneme sahip. Bunu Ixbt.com bildirdi.

Şirketin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Amur Bölgesi, Beeline altyapısını kullanarak faaliyete başlayan ilk bölge oldu. Bu iş birliği resmi olarak Haziran 2026'da yürürlüğe girdi ve şirketin uzun vadeli gelişim stratejisinin bir parçasıdır.

T-Mobayl ve Beeline arasındaki stratejik ortaklık ilk kez Nisan 2026'da duyurulmuştu. Amur Bölgesi'ndeki ağın devreye alınması, operatörün Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki bölgesel genişleme sürecini tamamladı. Bunun, bölgedeki rekabet ortamını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yeni Olanaklar ve Güvenlik Önlemleri

Yeni bölgeye giriş yapan operatör, müşterilerine esnek hizmet paketleri sunuyor. Aboneler, tarife oluşturucu yardımıyla kendileri için gerekli olan dakika ve internet trafiği miktarını bağımsız olarak seçme imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca, T-Mobayl kullanıcıları için güvenlik meselelerine özel önem verilmiş. Özellikle aboneler şu hizmetlerden yararlanabilirler:

  • Spam aramalara karşı koruma;
  • Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ek koruma katmanı;
  • Kişisel veri güvenliğini sağlayan özel filtreler.
T-Mobayl Genel Müdürü Vladimir Lyubimov, Beeline altyapısıyla çalışmanın şirket için yeni ufuklar açtığını belirtti. Lyubimov'a göre şirket, gelecekte diğer bölgelerde de ağ kapsamını genişletmeye ve varlığını güçlendirmeye devam edecek.

Rusya telekomünikasyon pazarındaki bu tür değişiklikler, özellikle sanal operatörlerin büyük altyapı sahipleriyle iş birliği, kullanıcılar için hizmet kalitesinin artmasına ve fiyatların optimize edilmesine hizmet eder. Bu tür teknolojik çözümler, Özbekistan mobil iletişim pazarı da dahil olmak üzere BDT ülkeleri için ilgi çekici bir deneyim teşkil etmektedir.

T-MobaylBeelineTelekomünikasyonTeknolojiRusya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Adobe, Firefly yapay zekasını uygulamalarına entegre ettiAdobe, Firefly yapay zekasını uygulamalarına entegre ettiBugün, 18:29Ayakkabıdan Yapay Zekaya: Allbirds Markası Smartbird Olarak Yeniden DoğduAyakkabıdan Yapay Zekaya: Allbirds Markası Smartbird Olarak Yeniden DoğduBugün, 18:21Max Messenger'da hesapları hızlıca geri yüklemek için yeni bir yöntem tanıtıldıMax Messenger'da hesapları hızlıca geri yüklemek için yeni bir yöntem tanıtıldıBugün, 17:52Yapay Zeka Yarışı Nedeniyle Sunucu Bileşenlerinin Fiyatları Keskin Şekilde ArtıyorYapay Zeka Yarışı Nedeniyle Sunucu Bileşenlerinin Fiyatları Keskin Şekilde ArtıyorBugün, 17:23Rusya'da Tekil Evrensel QR Kod Sistemi Uygulanıyor: Ödemeler Daha KolaylaşacakRusya'da Tekil Evrensel QR Kod Sistemi Uygulanıyor: Ödemeler Daha KolaylaşacakBugün, 16:54Elon Musk, xAI ve Cursor Şirketlerindeki Toplu İşten Çıkarma Haberlerini YalanladıElon Musk, xAI ve Cursor Şirketlerindeki Toplu İşten Çıkarma Haberlerini YalanladıBugün, 16:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı