Rutube platformasında yapay zeka tabanlı yeni bir asistan devreye alındı

·30·Teknoloji
Rutube platformasında yapay zeka tabanlı yeni bir asistan devreye alındı

Rusya'nın Rutube video hosting platforması, kullanıcıların içeriklerle etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka tabanlı yeni bir sanal asistanı kullanıma sundu. Sber şirketinin GigaChat sinir ağı temelinde oluşturulan bu servis, izleyicilerin videoyu izlemeyi bırakmadan ek bilgiler almasına olanak tanıyor. Proje, Rambler portalı uzmanları tarafından geliştirildi. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni akıllı ajan, video hosting üzerindeki bilgi aramalarını otomatikleştiriyor. Artık kullanıcılar, merak ettikleri soruların cevaplarını bulmak için başka sitelere geçmek zorunda kalmayacak. Sanal asistan; filmlerdeki oyuncular, çekim ekibi, sinema dünyasından haberler ve bloggerların hayatına dair gerçekleri anında sunabiliyor. Bunun, platformdaki kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Spor tutkunları için özel imkanlar

Özellikle spor severler için ayrı imkanlar yaratıldı. Rutube platformundaki Match TV resmi kanalı üzerinden 2026 Futbol Dünya Kupası'nı takip edenler için özel bir spor uzmanı devreye alındı. Bu yapay zeka ajanı; maç takvimi, takım kadroları ve istatistik veriler dahil olmak üzere şampiyonaya dair tüm bilgilere hakim.

Geliştiriciler, spora özelleşmiş yapay zekanın yalnızca onaylanmış ve resmi kaynakları kullandığını vurguluyor. Bu, izleyicilerin yanlış veya doğrulanmamış bilgilerden korunmasını sağlıyor. Bu tür bir fonksiyonellik, büyük spor etkinlikleri sırasında kullanıcıların bilgi ihtiyacının hızlıca karşılanmasına hizmet ediyor.

Dijital ekosistemin gelişimi

Gazprom-Media Holding dijital varlıklar basın servisinin haberine göre, yapay zeka ajanlarının entegrasyonu, şirketin akıllı servisleri geliştirme stratejisinin bir parçasıdır. Bu tür araçlar sadece bilgi sağlamakla kalmayıp, gelecekte her kullanıcı için kişiselleştirilmiş içerik öneri sistemini de geliştirecektir.

Bölgede birçok izleyicinin Rusça içerikleri takip etmesi nedeniyle, bu yenilik Özbekistanlı kullanıcılar için de ilgi çekici olabilir. GigaChat temel olarak Rusça veri tabanına dayansa da, video hosting içindeki yetenekleri küresel platformlardaki (örneğin YouTube) benzer fonksiyonlara rakip olabilir.

Uzmanlara göre, yapay zeka asistanları yakında tüm büyük video platformlarının ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Bu, kullanıcının platformda kalma süresini artırmaya ve içerik tüketim kültürünü değiştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Rutube, bu teknolojiyi uygulayarak teknolojik potansiyelini sergilemeyi hedefliyor.

RutubeYapay ZekaGigaChatTeknolojiSinir Ağı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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