Microsoft Tüm Windows Sistemlerinde Geri Dönüşüm Kutusu Hatasını Kabul Etti

Microsoft şirketi, Windows işletim sisteminin tüm güncel sürümlerinde yeni bir hatanın ortaya çıktığını resmen doğruladı. Söz konusu sorun, Haziran ayındaki KB5094126 numaralı güncelleme yüklendikten sonra ortaya çıkmış olup kullanıcı arayüzünün çalışmasını etkilemektedir. Bu arıza sistemin genel kararlılığı için bir risk oluşturmasa da birçok kullanıcı için rahatsızlık yaratmaktadır. Ixbt.com haberi veriyor.

Temel sorun, Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin) ile çalışma sürecinde gözlemlenmektedir. Microsoft tarafından sağlanan bilgilere göre, bir dosya silinirken çıkan onay penceresinde dosyanın orijinal adı yanlış görünmektedir. Örneğin, kullanıcı «rapor.docx» dosyasını silmek istediğinde, sistem bunun yerine dosya sistemindeki dahili teknik adı (örneğin, «$R12345.docx») göstermektedir.

Hatanın Teknik Detayları ve Güvenlik

Uzmanlar, bu hatanın yalnızca görsel nitelikte olduğunu belirtiyor. Bu, dosyaların kendisinin zarar görmediği ve içeriklerinin değişmediği anlamına geliyor. Geri Dönüşüm Kutusu'na girildiğinde dosya listesi her zamanki gibi doğru isimlerle görünmektedir. Ayrıca, Geri Yükle (Restore) fonksiyonu da sorunsuz çalışmaktadır; dosya orijinal adıyla önceki konumuna geri yüklenmektedir.

Bu sorun, standart kullanıcılar için tasarlanan sürümlerin yanı sıra sunucular için geliştirilen sürümler de dahil olmak üzere Windows sisteminin neredeyse tüm desteklenen versiyonlarını kapsamaktadır. Bu durum, arızanın boyutunu göstermektedir. Şu anda Microsoft mühendisleri hatayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çözüm ve Bekleme Süreci

ixbt.com verilerine göre, bu hatayı düzelten özel paket, Windows için yayınlanacak bir sonraki toplu güncelleme paketine dahil edilecektir. Şimdilik standart kullanıcılar için tek çözüm, resmi düzeltmeyi beklemektir. Kurumsal müşteriler için ise durum biraz daha farklıdır.

Acil çözüm gerektiren kuruluşlar için Microsoft geçici bir çözüm yolu (workaround) sunmaktadır. Ancak bu talimatları almak için kuruluşların doğrudan Microsoft işletme destek hizmetine başvurması gerekmektedir. Özbekistan'daki kullanıcıların da bu güncellemeden sonra dosya isimlerinin garip göründüğünü fark etmeleri durumunda endişelenmemeleri tavsiye edilir, çünkü bu durum veri kaybına yol açmamaktadır.