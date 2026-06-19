Yandex Ritmi finansal kapıları açtı: Artık yeni bloggerlar da gelir elde edebilir

·30·Teknoloji
Yandex Ritmi finansal kapıları açtı: Artık yeni bloggerlar da gelir elde edebilir

Yandex Ritmi platforması, monetizasyon politikasında devrim niteliğinde değişiklikler yaptı. Artık platformda para kazanmaya başlamak için eskisi gibi binlerce aboneye sahip olma şartı aranmıyor. Şirket, minimum abone sayısı kısıtlamasını tamamen kaldırdı ve bu durum, yeni başlayan içerik üreticileri için büyük fırsatlar yaratıyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bu servise kayıt olmak ve gelir elde etmek için yazarın sosyal medya sayfalarında en az 1000 abonesinin olması gerekiyordu. ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, bu karar reklamverenlerin taleplerinin değişmesiyle ilgili. Günümüzde markalar için kuru rakamlardan ziyade, kitlenin etkileşimi ve içeriğin ne kadar uygun (relevans) olduğu daha büyük önem taşıyor.

Yeni düzenleme ve monetizasyon şartları

Yeni kurallara göre, yazarın işe başlamak için açık profiline bir bağlantı vermesi ve orada daha önce herhangi bir ürünü tavsiye ettiğini göstermesi yeterli. Ardından başvuru moderasyondan geçer. Onaylanan kullanıcılar, ürünler hakkında gönderiler yazabilir, tematik koleksiyonlar oluşturabilir ve özel bağlantılar paylaşabilir.

Dikkat çekici nokta şu ki, yazarların oluşturduğu içerikler sadece servis içinde değil, aynı zamanda ya.ru ana sayfasındaki öneriler akışında da görünüyor. Bu da küçük kitleye sahip bloggerların bile geniş kitlelere ulaşmasına ve kendi markalarını tanıtmasına olanak tanıyor.

Monetizasyon süreci CPA (Cost Per Action) modeli üzerinden çalışıyor. Yani yazar, sadece görüntüleme sayısı için değil, kullanıcıların belirli eylemleri — ürünü sipariş etmesi veya başvuru yapması — için ödeme alır. Bu sistem, hem reklamveren hem de içerik üreticisi için adil ve şeffaf bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor.

Gelir miktarı ne kadar?

Yandex Ritmi verilerine göre, platformda düzenli olarak kaliteli materyaller yayınlayan aktif katılımcılar aylık ortalama 160 bin rubleye kadar gelir elde ediyor. En başarılı bloggerların aylık geliri ise 400 bin rubleye ulaşabiliyor. Bu göstergeler, Özbekistan'daki dijital pazarlama uzmanları ve freelancerlar için de ilgi çekici bir deneyim olacaktır.

Bu değişiklikler, modern medya pazarında "mikro-influencer" döneminin başladığını bir kez daha kanıtlıyor. Artık kaliteli ve faydalı içerik üreten her birey, kitlesi küçük olsa bile, büyük teknoloji platformlarıyla iş birliği yapabilir ve istikrarlı bir gelir kaynağına sahip olabilir.

YandexBloggerlarMonetizasyonTeknolojiGelir
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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