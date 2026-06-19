ABD Hükümeti Anthropic Modellerini Yasakladı: Ulusal Güvenlik mi yoksa Siyasi Oyun mu?

Yapay zeka dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı: ABD hükümeti, Anthropic şirketinin en yeni ve en güçlü modelleri olan Fable 5 ve Mythos 5 platformlarının kullanımını kısıtlama kararı aldı. Bu adım ulusal güvenlik gerekçesiyle atılmış olsa da, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara ve beklenmedik sonuçlara yol açıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yasağın, Amazon araştırmacıları tarafından tespit edilen bir zafiyetten kaynaklandığı belirtiliyor. Bilgilere göre uzmanlar, Fable 5 modelinin güvenlik bariyerlerini (guardrails) aşmanın bir yolunu buldular. Bu durum, yapay zekanın kötü niyetli amaçlarla kullanılması riskini doğurabilir. TechCrunch'ın haberine göre, siber güvenlik uzmanları bu kararı eleştirerek açık bir mektup yayınladılar.

Yasağın ardındaki şüpheler ve güvenlik sorunu

Anthropic temsilcileri ve bir grup bağımsız araştırmacı, bu zafiyetlerin sadece Fable 5 modeline özgü olmadığını vurguluyor. Bu tür "jailbreak" (sistemi kırma) yöntemleri şu anda piyasadaki neredeyse tüm büyük dil modellerinde mevcut. Bu nedenle uzmanlar, hükümetin özellikle Anthropic ürünlerine karşı böyle sert bir önlem almasını şüpheli buluyor.

Siyasi analistler, bu durumu Anthropic ve mevcut Trump yönetimi arasındaki karmaşık ilişkilerin bir başka yansıması olarak değerlendiriyor. TechCrunch gazetecileri Equity podcast'inde, bu yasağın arkasında sadece güvenliğin değil, aynı zamanda siyasi baskıların da olabileceğini tartıştılar.

Beklenmedik reklam ve IPO beklentileri

İlginç olan şu ki, bu yasak Anthropic markası için beklenmedik bir fayda sağlayabilir. Genellikle hükümet düzeyinde "tehlikeli" bulunup yasaklanan teknolojiler, yatırımcılar ve kullanıcılar arasında özel bir ilgi uyandırır. Bu, modelin gerçekten çok güçlü ve kapasiteli olduğunun dolaylı bir sinyali olarak kabul ediliyor.

Anthropic'in şu anda halka arz (IPO) sürecine hazırlandığı bir dönemde, bu gürültü şirket hisselerinin değerine olumlu etki yapabilir. Geliştiriciler ve büyük şirketler için Anthropic platformu hala en cazip yönelimlerden biri olmaya devam ediyor.

Özbekistanlı uzmanlar ve yapay zeka meraklıları için de bu durum büyük önem taşıyor. Küresel ölçekteki bu tür kısıtlamalar, AI teknolojilerinin gelecekte nasıl düzenleneceğini belirleyecektir. Anthropic modellerinin yasaklanması, rakip OpenAI ve Google gibi devler için yeni fırsatlar açabilir veya aksine, tüm sektör için katı bir sansür dönemini başlatabilir.