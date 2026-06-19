Google Gemini Live Daha Akıllı Oldu: Artık Geçmiş Konuşmaları Hatırlıyor

·23·Teknoloji
Google Gemini Live Daha Akıllı Oldu: Artık Geçmiş Konuşmaları Hatırlıyor

Google şirketi, sesli AI asistanı Gemini Live için önemli bir güncelleme duyurdu. Artık bu sistem, kullanıcıyla daha önce gerçekleşmiş iletişim geçmişini hatırlama ve bunları gelecek konuşmalarda kullanma yeteneğine sahip oldu. Bu adım, Gemini Live platformunu basit bir sesli komut yürütücüsünden gerçek bir kişisel asistana dönüştürme yolunda stratejik bir değişikliktir. Ixbt.com haberi veriyor.

Daha önce Gemini Live sistemi, kullanıcıyla yalnızca mevcut iletişim çerçevesiyle sınırlı kalıyordu. Güncellenen işlevsellik ise ona geçmişteki tüm konuşmaların "belleğine" erişim imkanı tanıyor. Bu, kullanıcının diyet kuralları, ailevi önemli tarihler veya favori hobileri hakkında bir kez bahsetmesinin yeterli olduğu; asistanın bu bilgileri hatırlayacağı ve bir sonraki seferde bunları tekrar sormayacağı anlamına geliyor.

YouTube ve Google Workspace Entegrasyonu

ixbt.com verilerine göre güncelleme sadece bellek ile değil, aynı zamanda harici servislerle çalışma yetenekleriyle de zenginleştirildi. Connected Apps özelliği sayesinde Gemini Live, artık iletişim sırasında YouTube, Google Workspace ve görüntü oluşturma araçlarına doğrudan erişebiliyor. Bu, kullanıcının sesli sohbeti kesmeden videolar aramasına veya belgelerle çalışmasına olanak tanıyor.

Örneğin, kullanıcı Gemini Live ile sohbet ederken belirli bir konudaki videoyu bulmasını veya belirtilen açıklama temelinde bir görüntü oluşturmasını isteyebilir. AI bu görevleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirip sonucu sunar. Bu tür bir entegrasyonun, Google ekosistemi kullanıcıları için günlük iş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Güvenlik konusuna değinecek olursak, Google bu yeni özelliklerin kullanıcı tarafından daha önce verilmiş izinler çerçevesinde çalıştığını vurguluyor. Yani AI, yalnızca kullanıcının izin verdiği verilere ve kişisel hesabındaki açık bilgilere erişim hakkına sahip olacak. Bu, kişisel verilerin gizliliğini sağlamada kritik bir öneme sahip.

Özbekistan'daki teknoloji meraklıları için de bu haber oldukça güncel. Şu anda birçok kullanıcı günlük planlama ve bilgi aramada Gemini arayüzünü kullanıyor. Sesli asistanın bağlamı anlaması ve geçmiş konuşmaları analiz edebilmesi, özellikle İngilizce ve desteklenen diğer dillerde iletişim kuranlar için asistanın verimliliğini kat kat artırıyor.

Sonuç olarak, Google şirketinin OpenAI ve Microsoft gibi rakipleriyle olan yarışta kendi AI sistemini daha da kişiselleştirmeye odaklandığı söylenebilir. Gemini Live artık sadece sorulara cevap veren bir robot değil, kullanıcının tercihlerini ve yaşam tarzını bilen dijital bir yol arkadaşına dönüşüyor.

GoogleGemini LiveYapay ZekaTeknolojiYouTube
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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