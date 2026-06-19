Kontrollü Nükleer Füzyon: Enerji Devrimine Milyarlarca Dolar Yatırılıyor

·2·Teknoloji
Kontrollü Nükleer Füzyon: Enerji Devrimine Milyarlarca Dolar Yatırılıyor

İnsanlık uzun yıllardır güneş enerjisini Dünya üzerinde yapay olarak üretmeyi, yani nükleer füzyon teknolojisini ustalıkla kullanmayı hayal ediyor. Yakın zamana kadar bu fikir sadece bilim kurgu eserlerinin ve uzun vadeli teorilerin konusu olsa da, bugün durum tamamen değişti. Son yıllarda bu alana yönlendirilen yatırım miktarı keskin bir şekilde artarak, nükleer füzyon enerjisinin trilyon dolarlık pazarları altüst etmesi beklenen gerçek bir teknolojiye dönüşmesini sağladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Ixbt.com verilerine göre, bu teknolojik sıçramanın temelinde üç önemli faktör yatıyor: daha güçlü bilgisayar çipleri, karmaşık yapay zeka (AI) algoritmaları ve yüksek sıcaklıklı süper iletken mıknatıslar. Bu başarılar, bilim insanlarının reaktörlerin daha hassas modellerini oluşturmasına, karmaşık simülasyonlar gerçekleştirmesine ve plazma kontrolü için yeni yöntemler uygulamasına olanak tanıdı. 2022 sonunda ABD Enerji Bakanlığı'nın, deney sırasında harcanan enerjiden daha fazlasını elde etmeyi başardığını duyurması ise yatırımcıların güvenini daha da pekiştirdi.

Commonwealth Fusion Systems: Sektörün Lideri

Şu anda nükleer füzyon girişimleri arasında Commonwealth Fusion Systems (CFS) şirketi mutlak lider konumunda. Şirket, bugüne kadar sektöre yapılan tüm özel yatırımların yaklaşık üçte birini çekmeyi başardı. Yakın zamanda tamamlanan son yatırım turunda CFS 863 milyon dolar daha kaynak topladı ve toplam sermayesi 3 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam, şirketi ticari nükleer füzyon reaktörü inşa etme yarışında birinci sıraya taşıdı.

CFS şu anda Massachusetts eyaletinde Sparc adı verilen özgün bir test cihazı inşa ediyor. Bu cihaz, şekli simidi andıran ve "tokamak" olarak adlandırılan bir tasarıma sahip. Cihazda yüksek sıcaklıklı süper iletken şeritler kullanılıyor. Bu şeritlerden elektrik akımı geçirildiğinde, aşırı ısınmış plazmayı sıkıştıran ve duvarlara temas etmesini engelleyen güçlü bir manyetik alan oluşuyor. Reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı buhara dönüştürülerek elektrik türbinlerini çalıştırmak için yönlendiriliyor.

Gelecek Planları ve Büyük Ortaklıklar

CFS'nin kurucusu ve CEO'su Bob Mumgaard, geçmişte MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacısıydı ve mıknatıs tasarımı üzerine çalışmıştı. Şirket, Sparc reaktörünü 2026 sonu veya 2027 başında devreye almayı planlıyor. Bu proje başarılı olursa, on yılın sonuna kadar Arc adı verilen ilk ticari elektrik santralinin inşasına başlanacak. Arc reaktörünün 400 megawatt elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Projenin potansiyeli o kadar yüksek görülüyor ki, teknoloji devleri bile ilgi gösteriyor. Örneğin, Google, gelecekteki Arc santralinin üreteceği enerjinin yarısını satın almak üzere bir anlaşmaya vardı. CFS'nin arkasında Bill Gates ve onun Breakthrough Energy Ventures fonu gibi saygın yatırımcıların olması da projenin güvenilirliğinin bir kanıtıdır.

Sonuç olarak, nükleer füzyon artık sadece bir teori değil. Eğer bu girişimler hedeflerine ulaşırsa, dünya neredeyse sınırsız, temiz ve güvenli bir enerji kaynağına sahip olacak. Bu da iklim değişikliğiyle mücadelede ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında şüphesiz yeni bir dönemi başlatacaktır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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