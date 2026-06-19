Microsoft Maliyetleri Düşürmek İçin OpenAI Yerine DeepSeek Modellerini Kullanmayı Planlıyor

Yapay zeka pazarındaki yoğun rekabet ve hesaplama maliyetlerinin artması, teknoloji devlerini daha ekonomik çözümler aramaya zorluyor. Microsoft, Copilot Cowork hizmeti için OpenAI ve Anthropic modellerinden vazgeçip Çinli DeepSeek V4 modeline geçiş seçeneğini değerlendiriyor. Bu adım sadece maliyetleri optimize etmek değil, aynı zamanda yapay zeka hizmetlerini daha geniş kitlelere sunmak amacıyla atılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Microsoft'un Copilot, ajanlar ve platformlardan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Charles Lamanna, Axios'a verdiği mülakatta, yapay zekanın yoğun kullanımının maliyetlerin hızla artmasına neden olduğunu vurguladı. Şu anda Copilot sistemleri temel olarak yüksek maliyetli GPT-4 ve diğer gelişmiş modellere dayanıyor. Ancak kullanıcı sayısı arttıkça, şirketin karlılık oranlarını koruması zorlaşıyor.

Tasarruf ve Verimlilik Dengesi

Microsoft, önümüzdeki haftalarda Copilot Cowork'ün daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket hangi modeli kullanacağını resmen onaylamasa da, uzmanlar ana aday olarak DeepSeek V4 modelini gösteriyor. Söz konusu model, yüksek performansı ve rakiplerine göre kat kat daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor.

DeepSeek girişimi, kısa süre önce amiral gemisi modeli olan V4-Pro'nun fiyatını yüzde 75 oranında düşürdüğünü duyurdu. Bu durum, onu piyasadaki en cazip çözümlerden biri haline getirdi. Özellikle kurumsal müşteriler için yapay zeka ajanları oluştururken bu fiyat politikası belirleyici bir öneme sahip olabilir. Verilere göre DeepSeek, Haziran 2026 itibarıyla kurumsal yapay zeka hizmetleri kategorisinde en hızlı büyüyen yazılım sağlayıcısı olarak belirlendi.

Jeopolitik Durum ve Pazar Beklentileri

İlginç olan şu ki, ABD hükümeti şu ana kadar DeepSeek girişimini ulusal güvenliğe tehdit oluşturan şirketler listesine (kara liste) eklemekten kaçınıyor. Bu da Microsoft gibi Amerikan şirketlerine bu teknolojiyi yasal olarak kullanma imkanı tanıyor. Uzmanlara göre, eğer Microsoft bu geçişi başarıyla gerçekleştirirse, diğer teknoloji devleri de daha ucuz alternatif modellere yönelmeye başlayacaktır.

Özetle, Microsoft'un bu stratejisi şu hedefleri gözetmektedir:

Copilot hizmetinin fiyatını düşürerek kullanıcı erişimini genişletmek;

OpenAI ve Anthropic gibi sağlayıcılara olan bağımlılığı azaltmak;

Yapay zeka ajanları pazarında yüksek karlılığı korumak;

Rekabetçi fiyatlarla kurumsal müşterileri çekmek.

Eğer bu plan gerçekleşirse, yapay zeka pazarı yeni bir aşamaya geçecek; artık sadece teknolojinin gücü değil, aynı zamanda ekonomik verimliliği de ön plana çıkacak.