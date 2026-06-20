Intel'in Uygun Fiyatlı Core 3 304 İşlemcisi Apple A18 Pro ile Yarışıyor

·36·Teknoloji
Intel'in Uygun Fiyatlı Core 3 304 İşlemcisi Apple A18 Pro ile Yarışıyor

Intel tarafından geliştirilen yeni Wildcat Lake ailesine ait enerji verimli işlemciler, beklenenin çok üzerinde bir performans sergiliyor. PassMark benchmark verilerine göre, bu serinin en küçük temsilcisi olan Intel Core 3 304 çipi, performans değerleri açısından Apple'ın en güçlü mobil platformlarından biri olan Apple A18 Pro seviyesine yaklaştı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Intel, Wildcat Lake platformunu uygun fiyatlı ve enerji verimli dizüstü bilgisayarlar için bir çözüm olarak sundu. Bu işlemci mimarisi, Panther Lake gibi üst düzey serilerden miras kalan Cougar Cove performans çekirdekleri ve Darkmont verimlilik çekirdeklerinin bir kombinasyonunu içeriyor. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu kombinasyon beklenmedik sonuçlar verdi.

Benchmark testleri ve teknik göstergeler

PassMark testlerinde Intel Core 3 304 işlemcisi, tek çekirdek modunda 3676 puan, çok çekirdek modunda ise yaklaşık 11 543 puan toplamayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 16 Pro akıllı telefonlarda kullanılan Apple A18 Pro çipi, tek çekirdek testinde ortalama 3982 puan, çok çekirdek modunda ise 11 804 puan kaydediyor. Bu durum, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan bir çipin, Apple'ın amiral gemisinden sadece birkaç yüzde geride kaldığı anlamına geliyor.

Dikkat çekici olan nokta, Intel Core 3 304'ün oldukça mütevazı bir konfigürasyona sahip olması; işlemci sadece 5 çekirdekten (1 performans ve 4 verimlilik çekirdeği) oluşuyor. Apple A18 Pro ise 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Bu, Intel mühendislerinin mimari verimliliği artırma konusunda büyük başarılara imza attığını gösteriyor.

Pazardaki konumu ve rekabet

Şu anda Wildcat Lake tabanlı cihazlar küresel pazarda yaklaşık 600 dolar civarında satılmaya başlandı. Özbekistan teknoloji pazarında da bu segmentteki dizüstü bilgisayarlara olan talep her zaman yüksekti, çünkü eğitim ve ofis işleri için en uygun fiyat-kalite dengesini sunuyorlar. Şunu belirtmek gerekir ki, bu tür dizüstü bilgisayarlar genellikle MacBook Air gibi daha pahalı modellere kıyasla daha fazla RAM ile donatılıyor.

Bu gelişme, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmentinde devrimsel bir değişiklik yaratabilir. Eğer bütçe dostu işlemciler en modern akıllı telefon çipleriyle yarışabilirse, bu durum kullanıcıların daha az maliyetle yüksek hızlı cihazlar satın alma imkanını yaratır. Intel'in bu adımı, Apple ve diğer rakiplerini ürünlerini daha da geliştirmeye zorlayacaktır.

IntelAppleİşlemciWildcat LakeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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