Asus ROG Astral RTX 5090 Ekran Kartı Aşırı Isınma Nedeniyle Anakarta Zarar Verdi

·25·Teknoloji
Asus ROG Astral RTX 5090 Ekran Kartı Aşırı Isınma Nedeniyle Anakarta Zarar Verdi

Yeni nesil grafik işlemciler piyasada yerini almaya başlarken, yüksek güçlü ekran kartlarının ısı yayılım seviyeleri ciddi sorunlara yol açıyor. Özellikle, NVIDIA'nın en son amiral gemisi tabanlı Asus ROG Astral RTX 5090 ekran kartının, aşırı ısınma sonucunda bilgisayarın anakartına zarar verdiği bildirildi. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

Tayvanlı 'Bahamut' takma adlı kullanıcı deneyimlerini paylaşarak, güçlü grafik adaptörünün sadece kendisini değil, sistemin diğer parçalarını da neredeyse "eritecek" noktaya geldiğini belirtti. ixbt.com haberine göre kullanıcı, Asus ProArt X870-E Creator WiFi anakart ve Asus ROG Astral RTX 5090 ekran kartından oluşan güçlü bilgisayarı, yapay zeka (AI) çalışmaları amacıyla yaklaşık altı ay boyunca kullanmış.

Aşırı sıcaklık ve sonuçları

Sistemi bakım için parçalarına ayırma sürecinde kullanıcı, anakarttaki chipset soğutucusunun renginin değiştiğini fark etti. Sürekli yüksek sıcaklığın etkisiyle soğutucu yüzeyindeki kaplama özelliğini yitirmişti. Kullanıcı onu nemli bir bezle temizlemeye çalışsa da soğutucuyu ilk haline döndürmek mümkün olmadı.

Bu durum, modern ekran kartlarının enerji tüketimi ve yaydıkları ısı miktarı konusunda uzmanlar arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Bilindiği üzere, RTX 5090 ekran kartı tam yük altında çalışırken yaklaşık 700 W güç tüketiyor. Ancak, en yüksek noktalarda (peak power) bu değer 1000 W'a kadar çıkabiliyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, 1000 W güç, standart bir ev ortamındaki mikrodalga fırın veya elektrikli fırının tükettiği enerjiye eşittir. Bu kadar büyük bir enerji akışı ve ondan kaynaklanan ısı, bilgisayar kasası içindeki hava akışı iyi organize edilmediği takdirde, yakın çevredeki bileşenlere, buna anakart soğutucuları ve tekstolit katmanı dahil, olumsuz etki etmesi kaçınılmazdır.

Teknik sorunlar ve güvenlik önlemleri

Uzmanlara göre, anakart soğutucuları genellikle ısıya dayanıklı özel bir boya ile kaplanır. Ancak, RTX 5090 gibi "canavar" cihazların yarattığı ekstrem sıcaklık koşullarında, bu koruma katmanları bile uzun süre dayanamıyor. Daha önce, bu ekran kartlarının 16-pinli güç konnektörlerinin (12VHPWR) erimesiyle ilgili sorunlar da kaydedilmişti.

Teknoloji meraklıları ve profesyonel oyuncular, bu düzeydeki ekran kartlarını satın almanın sadece büyük bir bütçe değil, aynı zamanda sistem soğutması için özel bir yaklaşım gerektirdiğini unutmamalıdır. Standart kasalar ve sıradan soğutucular bu kadar yüksek ısıyı etkili bir şekilde tahliye edemez.

  • Ekran kartını kurarken kasa içindeki hava akışını (airflow) maksimum düzeyde sağlamak;
  • Kaliteli ve yüksek güçlü (en az 1200-1500 W) güç kaynakları kullanmak;
  • Termal pedlerin ve soğutucuların durumunu düzenli olarak kontrol etmek önerilir.
Şu ana kadar Asus şirketi bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu olay, yüksek performanslı bilgisayarlar toplarken bileşenlerin birbirine uyumu ve ısı kontrolünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

NVIDIARTX 5090AsusTeknolojiEkran Kartı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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