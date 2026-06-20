Donald Trump ve Anthropic: Yapay Zeka Gerginliği Yumuşuyor

·42·Teknoloji
Donald Trump ve Anthropic: Yapay Zeka Gerginliği Yumuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen yapay zeka geliştiricilerinden biri olan Anthropic'in artık ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Beyaz Saray yönetimi daha önce şirketin faaliyetlerinden ciddi endişe duyduğunu belirtmişti, ancak durum kısa sürede değişti. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Axios'a verdiği mülakatta Trump, Anthropic şirketinin veya CEO'su Dario Amodei'nin ulusal güvenliğe risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna, “Şu an hayır, ancak bir hafta önce öyleydi,” şeklinde yanıt verdi. Başkan'a göre, şirket yönetimi yönetimin ihracat kontrol talimatlarına “çok hızlı” ve “sorumlulukla” yaklaşmış.

İhracat Kontrolü ve Yeni Kısıtlamalar

Söz konusu anlaşmazlığın temel nedeni, Anthropic tarafından geliştirilen en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Fable 5 ve Mythos 5'in yabancı devletlere ve vatandaşlarına açık olmasıydı. Donald Trump yönetimi, bu teknolojilerin ABD'nin stratejik rakiplerinin eline geçmesinden endişe ederek erişimin engellenmesini emretmişti.

Şirket, geçen hafta bu emir doğrultusunda tüm kullanıcılar için söz konusu modellere erişimi geçici olarak kapattı. Bu adım, hükümet ile teknoloji devi arasında müzakereler için zemin hazırladı. Bu hafta, Anthropic'in üst düzey uzmanları ile başkanlık yönetimi temsilcileri arasında, yabancıların gelişmiş modellere erişim düzenini tartışmak üzere özel bir toplantı planlanıyor.

Teknoloji Pazarındaki Rekabet ve Değişimler

Anthropic etrafındaki olaylar tüm yapay zeka endüstrisini etkiliyor. Özellikle Microsoft'un, Copilot Cowork ürününün daha ucuz bir versiyonunu oluşturmak için Çin'in DeepSeek V4 modelini kullanma olasılığını değerlendirdiği yönünde haberler yayıldı. Şu anda Microsoft ürünleri temel olarak OpenAI ve Anthropic modelleri üzerine kurulu.

Özbekistanlı kullanıcılar ve IT uzmanları için de bu süreçler önem taşıyor. ABD'de yapay zekaya yönelik uygulanan sıkı kontrol önlemleri, küresel ölçekte gelişmiş sinir ağlarına erişim imkanlarını kısıtlayabilir veya fiyatların artmasına neden olabilir. Aynı zamanda, bu tür siyasi kararlar teknolojik egemenlik meselesini yeniden gündeme getiriyor.

Özetle, Donald Trump ve Anthropic arasındaki anlaşma, ABD hükümetinin yapay zeka üzerindeki kontrolü artırma niyetini gösteriyor. Şirketin hükümet taleplerine hızla uyması ise, büyük teknoloji şirketlerinin devlet güvenliği çıkarlarını ticari çıkarların üzerinde tutmaya zorlandığının bir göstergesidir.

Donald TrumpAnthropicYapay ZekaUlusal GüvenlikABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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