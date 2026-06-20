Dünya Güneş'ten Maksimum Uzaklığa Ulaşıyor: Afelyon Olayı Hakkında Detaylar

·2·Teknoloji
Dünya Güneş'ten Maksimum Uzaklığa Ulaşıyor: Afelyon Olayı Hakkında Detaylar

6 Temmuz 2026 tarihinde Dünya gezegeni, yörüngesinin Güneş'ten en uzak olduğu nokta olan afelyon noktasından geçecek. Bu astronomik olay sonucunda gezegenimiz ile merkezi yıldız arasındaki mesafe 152 milyon kilometreyi aşacak. TASS, bu bilgiyi Moskova Planetaryumu'nun verilerine dayanarak bildirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Bilgi için, Dünya her yıl Ocak ayının başında Güneş'e en yakın nokta olan perigelyon noktasında bulunur. Bu sırada mesafe yaklaşık 147 milyon kilometredir. Temmuz ayındaki değer ise Ocak ayındakinden yaklaşık 5 milyon kilometre daha fazladır. Mesafenin bu şekilde değişmesi, evrendeki eliptik yörünge hareketiyle ilgili doğal bir süreçtir.

Güneş diskini görünümü ve boyutları

Mesafenin artması nedeniyle, gökyüzünde Güneş'in görünür hacmi yıl içindeki en düşük seviyeye iner. Astronomların hesaplamalarına göre, Temmuz ayında Güneş diski, Ocak ayındakine kıyasla çap bakımından yaklaşık yüzde 3 daha küçük görünür. Ancak, bu farkı çıplak gözle fark etmek neredeyse imkansızdır.

Bu fark, yalnızca profesyonel teleskoplar ve özel ekipmanlarla çekilen fotoğrafların karşılaştırılmasıyla görülebilir. Ocak ve Temmuz aylarında aynı koşullarda çekilen kareler, Güneş'in görsel boyutunun değiştiğini doğrular. Özbekistanlı amatör astronomlar da bu olayı gözlemleyebilir, ancak güvenlik önlemlerini unutmamalıdırlar.

Uzmanlar, Güneş'i gözlemlerken veya fotoğraflarken mutlaka özel koruyucu filtrelerin kullanılmasının gerekliliğini hatırlatıyorlar. Güneş'e korumasız gözle veya sıradan bir dürbünle bakmak, retinada ciddi yanıklara ve görme yetisinin tamamen kaybına yol açabilir.

Mesafe ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki

Birçok kişinin aklına, Dünya Güneş'ten uzaklaştığında neden kuzey yarım kürede, buna Özbekistan da dahil, hava sıcaklığının düşmediği sorusu gelmesi doğaldır. Aslında, gezegenimizdeki mevsimlerin değişimi Güneş'e olan mesafeye değil, Dünya ekseninin yörünge düzlemine göre eğim açısına bağlıdır.

Tam da Temmuz ayında Dünya'nın kuzey kutbu Güneş'e doğru eğilir, bu da güneş ışınlarının daha dik gelmesini ve günlerin daha uzun olmasını sağlar. Bu nedenle, mesafe maksimum düzeyde olmasına rağmen bizde yaz mevsimi hakimdir. Güney yarım kürede ise tam tersine, bu dönemde kış mevsimi yaşanır.

Sonuç olarak, afelyon olayının Dünya'nın evrendeki karmaşık ve hassas hesaplanmış hareketinin bir kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. Bu olay iklim üzerinde belirgin bir etki yaratmasa da, temel bilim ve uzay navigasyonu için büyük önem taşımaktadır.

DünyaGüneşAstronomiUzayAfelyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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