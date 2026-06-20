Hina Şirketinin Sodyum-İyon Pilleri Tesla Seviyesine Yaklaşıyor

·23·Teknoloji
Hina Şirketinin Sodyum-İyon Pilleri Tesla Seviyesine Yaklaşıyor

Çinli Hina şirketi tarafından geliştirilen yeni sodyum-iyon piller, teknik özellikleri ile Tesla elektrikli araçlarında kullanılan modern sistemlere yaklaşıyor. Bu teknoloji, lityum-iyon pillere göre çok daha ucuz ham maddelere dayandığı için yakın gelecekte elektrikli araç pazarında fiyatların önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yapılan kapsamlı testler Hina pillerinin yüksek güç ve stabiliteye sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 120 adet pil hücresini empedans spektroskopisi yöntemiyle inceledi. Bu yöntem, pilin iç direncini ve dinamik süreçlerini analiz etme imkanı tanıyor. Sonuçlar, ürünün seri üretim için gerekli olan tekdüzelik ve kalite standartlarını tamamen karşıladığını gösterdi.

Teknolojik Üstünlük ve Ucuz Ham Madde

Sodyum-iyon teknolojisinin temel avantajı ekonomik verimliliğidir. Sodyum, lityuma göre çok daha yaygın ve ucuz bir elementtir. Bu durum, üreticilerin lityum fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olmayan istikrarlı bir tedarik zinciri oluşturmasına olanak tanır. Özbekistan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan ülkeler için de bu tür ucuz enerji depolama sistemleri stratejik öneme sahip olabilir.

Pilin iç yapısı da kendine özgüdür: katot karışımı sodyum, bakır, nikel, demir ve manganezden oluşur. Önemli olan nokta, bu mimaride pahalı kobalt ve nikel miktarının azaltılıp bakırın daha verimli kullanılmış olmasıdır. Ayrıca, sodyumun lityumun aksine alüminyum ile reaksiyona girmemesi nedeniyle, pilin her iki tarafında alüminyum folyo kullanma imkanı vardır, bu da yapıyı daha da basitleştirir.

Mevcut Eksiklikler ve Kullanım Alanları

Buna rağmen teknoloji henüz mükemmel değil. Testler sırasında düşük sıcaklıklarda, özellikle -20 °C'de şarj sürecinin stabil olmadığı tespit edildi. Bu durum, soğuk iklimli bölgelerde pillerin özel bir termal yönetim sistemi olmadan kullanılmasını zorlaştırıyor. Ayrıca, sodyum-iyon sistemlerin enerji yoğunluğu şu an için en iyi lityum-iyon pillerin gerisinde kalıyor.

Uzmanlara göre, bu teknoloji önümüzdeki yıllarda şu alanlarda öncü olabilir:

  • Şehir içi ulaşım için küçük hacimli elektrikli araçlar;
  • Ticari araçlar ve taşıma araçları;
  • Elektrik şebekeleri için sabit enerji depolama sistemleri;
  • Ekonomik segmentteki tüketici elektroniği cihazları.
Özetle, sodyum-iyon pillerin Tesla gibi devlerin kullandığı teknolojilerle rekabet etmeye başlaması, elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesi yolunda atılmış büyük bir adımdır. Gelecekte elektrolit bileşiminin ve anot kalitesinin iyileşmesiyle, bu pillerin küresel pazarda lityum-iyon sistemlerin yerini alması bekleniyor.

HinaTeslaElektrikli AraçTeknolojiAkümülatör
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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