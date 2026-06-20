Evrenin Sırları: AMS-02 Dedektörü Fizik Yasalarına Aykırı Bir Keşif Yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yerleştirilen Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) dedektörü ile elde edilen yeni veriler, modern astrofizik modellerini sorgulatıyor. Araştırmalar sonucunda, kozmik ışınların bileşiminde mevcut teorilerle açıklanamayan olağandışı bir yapı tespit edildi. Bu keşif, evrendeki parçacıkların oluşumu ve hareketi hakkındaki algılarımızı kökten değiştirebilir. Ixbt.com haber veriyor.

Kozmik ışınlar, temel olarak süpernova patlamaları gibi ekstrem olaylar sonucunda ortaya çıkan, ultra yüksek enerjiye sahip parçacık akımlarıdır. Bu süreçler sırasında uzaya demire kadar çeşitli elementler fırlatılır ve bunlar ışık hızına yakın hızlarda milyonlarca yıl boyunca galaksi boyunca hareket ederek Dünya'ya ulaşır. Physical Review Letters dergisinde yayınlanan araştırma, tam da bu parçacıkların beklenmedik özelliklerini ortaya çıkardı.

AMS-02 cihazı, 13 yılı aşkın süredir açık uzayda faaliyet göstererek 230 trilyondan fazla kozmik ışın olayını kaydetti. ixbt.com verilerine göre, bu spektrometre hidrojenden helyuma, nikel ve çinkoya kadar nadir ağır elementleri yüksek hassasiyetle analiz edebiliyor. Elde edilen sonuçlar, helyum ve demir arasındaki elementlerin dört kararlı gruba ayrıldığını gösterdi ki bu durum mevcut bilimsel modellerle uyuşmamaktadır.

Kozmik Işınların Gizemli Gruplanması

Bilim insanlarının tespitine göre, birincil kozmik ışınlar iki sınıfa ayrılmış: birincisine helyum, karbon, oksijen ve demir girerken; ikincisine neon, magnezyum, silisyum ve kükürt gruplanmış. Yıldızlararası ortamla çarpışma sonucu oluşan ikincil ışınlar da lityum-berilyum-bor ve flor-fosfor-potasyum gibi ayrı gruplar oluşturmuş. Bu denli katı bir sistemlilik, mevcut astrofizik modellerinde öngörülmemişti.

Araştırmanın en önemli yönlerinden biri, AMS-02'nin daha önce ölçülmesi zor olan fosfor, klor, potasyum, argon ve kalsiyum gibi elementler hakkında benzeri görülmemiş hassasiyette veriler sunmasıdır. Bu veriler, yıldızlararası uzayda parçacıkları hızlandıran, henüz bilmediğimiz ek mekanizmaların veya kaynakların varlığına işaret ediyor.

Günümüzde fizik alanındaki en büyük gizemlerden biri, parçacıkların ışık hızına yakın enerjiyi nasıl koruduğudur. Süpernova patlaması ilk itici gücü sağlasa da, parçacıkların sonraki hareketi yıldızlararası ortamdaki henüz incelenmemiş fiziksel süreçlere bağlı olabilir. AMS-02 dedektörü çalışmaya devam ediyor ve gelecekte toplanacak veriler, evrendeki maddelerin kökeni hakkındaki anlayışları netleştirmeye hizmet edecek.