Amazon, yapay zeka merkezlerine karşı çıkan çalışanlarını soruşturuyor

ABD merkezli Amazon şirketi, yapay zeka (AI) altyapısının kontrolsüz genişlemesine karşı çıkan ve devlet düzenlemesi talep eden çalışanlarına karşı dahili soruşturmalar başlattı. Bu anlaşmazlık, teknoloji devinin çevre politikaları ve çalışanların ifade özgürlüğü konusundaki yeni bir tartışma noktasına dönüştü. Ixbt.com haber veriyor.

Olaylar, Seattle şehir konseyindeki oturumlardan sonra tırmandı. Şehir yetkilileri, yeni büyük veri merkezlerinin (data-center) inşasına bir yıllık moratoryum ilan etme konusunu tartışmıştı. Amazon'un beş çalışanı bu toplantıya katılarak, teknoloji şirketlerinin AI alanındaki yatırımlarını "her ne pahasına olursa olsun yapay zekayı uygulamak" şeklinde eleştirdi.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu çıkıştan kısa bir süre sonra üç çalışan İK (insan kaynakları) departmanına çağrıldı. Kendilerine, kamuya açık açıklamaları nedeniyle dahili bir inceleme başlatıldığı ve bunun disiplin cezalarıyla, hatta işten çıkarma ile sonuçlanabileceği konusunda uyarı yapıldı. Çalışanlar bunu, şirketin baskı kurma ve siyasi aktiviteyi kontrol etme girişimi olarak değerlendiriyor.

Kurumsal kurallar ve çevresel endişeler

Amazon yönetimi, bu soruşturmanın çalışanların kişisel görüşleriyle değil, şirket adına izinsiz beyanat verme kurallarının ihlaliyle ilgili olduğunu vurguluyor. Ancak, bu anlaşmazlıkta yer alan çalışanlar "Amazon Employees for Climate Justice" (İklim Adaleti için Amazon Çalışanları) grubunun üyeleridir. Bu grup, daha önce de şirketin çevreye zararlı projelerini sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınıyordu.

Dikkat çekici olan nokta, 2020 yılında bu grubun iki kurucusunun şirket politikalarını eleştirdikleri için işten çıkarılmış olmasıdır. Mevcut durum ise Amazon'un stratejisini tamamen yapay zekaya yönelttiği bir dönemde gerçekleşiyor. Şirket, bu yıl AI altyapısı için 200 milyar dolara kadar kaynak ayırmayı planlıyor.

Aynı zamanda, CEO Andy Jassy liderliğindeki yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık 30 bin kurumsal çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Yöneticinin şirketi "dünyanın en büyük startup'ına" dönüştürme planı, çalışanlar arasında farklı tepkilerle karşılanıyor. Veri merkezlerinin aşırı enerji ve su tüketimi ise sadece çalışanları değil, geniş halk kitlelerini de endişelendiriyor.

ABD'de yapılan anketler, nüfusun büyük bir kısmının bu tür büyük teknolojik tesislerin çevreye etkisinden ve yaşam kalitesinin düşmesinden endişe duyduğunu gösteriyor. Seattle şehir konseyinin 9 Haziran'daki kararıyla kabul edilen moratoryum da tam olarak bu endişelerin hukuki bir ifadesidir.

Özetle, Amazon çevresindeki bu durum, tüm teknoloji endüstrisindeki küresel bir sorunu yansıtıyor: Yapay zekanın hızlı gelişimi, kurumsal çıkarlar ve toplumun sürdürülebilir kalkınma talepleri arasındaki dengeyi korumak giderek zorlaşıyor.