In the Weights: Yapay Zeka Hafızasında Olup Olmadığınızı Kontrol Eden Yeni Servis

·38·Teknoloji
In the Weights: Yapay Zeka Hafızasında Olup Olmadığınızı Kontrol Eden Yeni Servis

Günümüzde Google arama motorunda kendi adını aratmak (vanity search) sıradan bir durum haline geldi, ancak teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi kaynakları da değişiyor. Eski OpenAI çalışanları Thomas Dimson ve Joey Flynn tarafından geliştirilen In the Weights projesi, tam da bu yönde yeni bir aşamayı başlattı. Bu servis, bir kişinin sadece internette değil, büyük dil modellerinin (LLM) iç parametrelerinde, yani "ağırlıklarında" ne kadar yer ettiğini belirliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Projenin adı, yapay zeka modelinin eğitim sürecinde oluşan dijital göstergeler olan "ağırlıklar" (weights) kavramına dayanıyor. In the Weights sitesi, modelin dış arama motorlarına dayanmadan, kendi "hafızası" aracılığıyla belirli bir kişiyi ne kadar iyi hatırlayabildiğini ölçüyor. Geliştiricilere göre, yapay zeka ağırlıklarında yer almak, ultra akıllı bir teknoloji yaratma sürecinde varlığınızın önemli bulunduğunu anlamına geliyor.

Yapay zeka sizin hakkınızda neler biliyor?

Servisin çalışma prensibi oldukça ilginç: Aynı anda Grok, Gemini, GPT'nin çeşitli versiyonları, Claude ve Llama gibi onlarca popüler modele "Bu kişi kim?" sorusunu yöneltiyor. TechCrunch'ın aktardığına göre sistem, alınan yanıtları analiz ederek benzer tanımlamaları gruplandırıyor ve nihai bir "güç puanı" (strength score) veriyor. Örneğin, şu anki sıralamada Macaulay Culkin ve opera sanatçısı Luciano Pavarotti gibi ünlüler en üst sıralarda yer alıyor.

Thomas Dimson, 2026 yılına gelindiğinde Google üzerinden kendini aratmanın önemini yitireceğini, çünkü temel trafiğin ve bilgi akışının dil modellerine kayacağını belirtiyor. "Birçok insanın hayatı, yapay zekanın beynindeki ondalık sayılar içinde kodlanmış," diyor. Bu proje, insanlığın dijital "ölümsüzlüğe" ulaşıp ulaşmadığını gösteren özgün bir ayna görevi görüyor.

Sistem sadece olumlu sonuçları değil, yapay zekaya özgü "halüsinasyonları" da gösteriyor. Bazı durumlarda modeller, aynı isme sahip kişileri karıştırabilir veya mevcut olmayan gerçekler uydurabilir. Buna rağmen, servisin Nintendo tarzındaki retro tasarımı ve karşılaştırma imkanı kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Eleştirmenler, özellikle Anthony Moser gibi uzmanlar, bunun sadece 13 farklı chatbot'a kendiniz hakkında soru sormakla aynı şey olduğunu söyleyerek projeye şüpheyle yaklaşıyor. Ancak, yapay zekanın küresel bir bilgi merkezine dönüştüğü bir dönemde, onun "hafızasında" nasıl bir yer kapladığınızı bilmek birçok kişi için ilgi çekici bir deneyim olmaya devam ediyor.

Yapay ZekaOpenAIGoogleChatGPTTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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