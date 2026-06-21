Xiaomi, uygun fiyatlı Poco C81 Pro akıllı telefonunu Avrupa pazarına sundu

Xiaomi, Poco markası altındaki yeni ve uygun fiyatlı Poco C81 Pro akıllı telefonunu Avrupa pazarlarında resmi olarak satışa sundu. Cihazın, uygun fiyatı ve yüksek kapasiteli bataryası ile bütçe segmentindeki rakiplerinden ayrışması bekleniyor. Yeni model şu anda Almanya ve İspanya gibi ülkelerde tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Almanya'daki resmi Xiaomi çevrimiçi mağazasında akıllı telefonun 4/256 GB hafızalı versiyonu 147 euro fiyatla satılıyor. Ayrıca, cihazın 128 GB dahili hafızalı versiyonu 126 euro olarak belirlenmiş, ancak şu anda bu daha ucuz modele olan yüksek talep nedeniyle geçici olarak stokta bulunmuyor. Müşterilere siyah, yeşil ve altın olmak üzere üç farklı gövde rengi sunuluyor.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

Poco C81 Pro, Unisoc T7250 işlemci tabanlıdır. Akıllı telefonun temel avantajlarından biri, 6,9 inçlik geniş IPS ekranıdır. Ekran çözünürlüğü 1600 × 720 (HD+) olmasına rağmen, 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Bu da arayüzün ve içeriğin akıcı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor ki bu, bu fiyat kategorisindeki cihazlar için nadir görülen bir değerdir.

Akıllı telefonun otonom çalışma kapasitesi de dikkat çekici. Cihaza 6000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş olup, kullanıcıya en az iki günlük aktif kullanım imkanı sunuyor. Cihazın boyutları 171,56 x 79,47 x 8,15 mm, ağırlığı ise 208 gramdır. Gövdenin yan tarafında parmak izi tarayıcı yer alıyor.

İşlemci: Unisoc T7250;

Ekran: 6,9 inç, 120 Hz;

Hafıza: 4/128 GB veya 4/256 GB;

Batarya: 6000 mAh;

İşletim sistemi: HyperOS 3.

Kamera ve ek özellikler

Kamera konusunda Poco C81 Pro daha basit özelliklere sahip: ana kamera 13 megapiksellik bir sensörle donatılmışken, ön panelde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu, akıllı telefonun yüksek kaliteli fotoğraflar çekmekten ziyade, uzun pil ömrü ve günlük görevleri yerine getirmek için tasarlandığı anlamına geliyor.

Ayrıca cihazda modern ödemeler için NFC modülü ve kablolu kulaklıklar için 3,5 mm ses konnektörü korunmuş. Yazılım olarak Xiaomi'nin en yeni HyperOS 3 arayüzü yüklü. Bu modelin Özbekistan pazarına resmi girişi hakkında henüz bilgi yok, ancak Avrupa fiyatları göz önüne alındığında, bölgemizde de en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olabilir.