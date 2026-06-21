Birleşik Krallık'ta müzik korsanlığı: 2000'ler tarzında CD satan kişi cezalandırıldı

Birleşik Krallık'ta telif hakları ihlaliyle ilgili sıra dışı bir dava sona erdi. Doğu Yorkshire'da yaşayan 47 yaşındaki Mark Kerns, ünlü sanatçıların izinsiz mikslerini ve remikslerini CD'lere kaydedip sattığı için 26 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum, modern dijital akış çağında unutulmaya yüz tutmuş "eski okul" korsanlığın yeniden canlanması olarak görülüyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Mahkeme kararına göre, Kerns önümüzdeki 18 ay boyunca yeni bir suç işlemezse hapis cezasıdan kurtulacak. Ancak cezanın bir parçası olarak 250 saat zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılacak. Bu yaptırım, telif hakkı sahiplerinin çıkarlarını korumak ve yasa dışı kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla belirlendi.

Yedi yıllık soruşturma ve inceleme süreci

Bu ceza davasının geçmişi birkaç yıl öncesine dayanıyor. Mark Kerns'in faaliyetleri ilk kez 2018 yılında kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmişti. 2019'da kapsamlı soruşturma işlemleri başladı ve 2022'de evinde arama yapıldı. Ancak süreç, ancak iki yıl sonra Hull şehrindeki mahkemede sanığın suçunu itiraf etmesiyle nihai aşamaya ulaştı.

Soruşturma verilerine göre, adam tanınmış sanatçıların parçalarını kullanarak müzik koleksiyonları oluşturmuş ve bunları CD'lerde halka sunmuş. Bunu yaparken ne müzisyenlerden ne de plak şirketlerinden izin almış. Yerel yetkililer, bu tür bir faaliyetin, sanatçılara ait telif ücretlerini ödemeden başkasının fikri mülkiyeti üzerinden kâr elde etmek olduğunu vurguladı.

ixbt.com yayıncısının bildirdiğine göre, disklerin dağıtım şeması hakkında detaylı bilgi verilmedi. Bu ürünlerin internet üzerinden mi satıldığı yoksa yerel pazarlarda mı dağıtıldığına dair henüz kesin gerçekler mevcut değil. Buna rağmen, müzik korsanlığının bu şekli günümüzde nadir rastlanan bir durumdur.

Özbekistan ve dünya pazarındaki durum

Günümüzde dünya müzik endüstrisi temel olarak Spotify, Apple Music ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla gelir elde ediyor. Özbekistan'da da son yıllarda CD ve DVD satışları keskin bir şekilde azalarak yerini dijital içeriğe bıraktı. Ancak Birleşik Krallık'taki bu olay, fikri mülkiyetin korunması konusunun hala güncel olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu tür davalar sadece maddi zarar için değil, aynı zamanda telif hakkı kültürünün oluşturulması için de önemlidir. Başkasının emeğini izinsiz çoğaltmak ve bunu ticari amaçlarla kullanmak, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yasalar önünde sorumluluğa yol açar.