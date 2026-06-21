Donald Trump yeni Air Force One'ı tanıttı: Bordaki Starlink sistemi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bir numaralı hava aracı olan Air Force One'ın modernize edilmiş yeni versiyonunu kamuoyuna tanıttı. Boeing 747 modelindeki bu uçak, sadece lüks görünümüyle değil, aynı zamanda en son teknolojik başarıları bünyesinde barındırmasıyla da dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Uçağın temel teknik yeniliklerinden biri olarak Starlink uydu haberleşme sisteminin kurulduğu belirtildi. Ixbt.com haber veriyor.

Bu uçak Katar devleti tarafından hediye edilmiş olup, toplam değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Trump'ın sözlerine göre, uçak tamamen modernize edildi ve şu anda dünyanın en güvenli ve en gelişmiş iletişim sistemlerine sahip hava aracı olarak kabul ediliyor. İç tasarımı ve donanımı nedeniyle gazeteciler bu лайner'ı şimdiden "uçan saray" olarak adlandırmaya başladılar.

Teknolojik Devrim ve Starlink Entegrasyonu

Başkan Trump, yeni uçağın bordaki iletişim imkanlarına özel olarak değindi. Uçakta Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin Starlink sisteminin kurulu olduğunu vurguladı. ABD lideri, "Burada daha önce kimsenin görmediği türden iletişim ekipmanları var. Starlink dahil olmak üzere en üst düzey teknoloji mevcut. Dostum Elon buna çok sevinecek", diye ekledi.

Starlink sisteminin kurulumu, başkan ve ekibinin uçuş sırasında yüksek hızlı internet kullanmasına, kesintisiz görüntülü görüşmeler yapmasına ve büyük miktardaki verileri anında paylaşmasına olanak tanıyor. Bu, stratejik kararların alındığı ve sürekli iletişim gerektiren üst düzey uçuşlar için kritik bir öneme sahip.

Güvenlik ve Yedekleme Sistemleri

ixbt.com'un bilgisine göre, yeni Air Force One sadece tek bir iletişim kanalıyla sınırlı değil. Trump, uçakta birden fazla yedek sistemin bulunduğunu belirtti. Özellikle, uçuş sırasında kesintisiz iletişimi sağlamak için dört veya beş farklı türde, iki ve üç kat korumalı iletişim kompleksleri kurulmuş. Bu, her türlü acil durumda veya siber saldırı koşullarında bile başkanın dış dünyayla bağlantıda kalmasını garanti ediyor.

Bu proje, üst düzey mühendislik çözümlerinin gerçek zamanlı dönüşümüne bir örnek teşkil ediyor. Zaten mükemmel olan sistemler, artık modern dijital teknolojilerle zenginleştirildi. Starlink sisteminin bu kadar prestijli bir düzeyde kullanılması, uydu internetinin küresel ölçekteki güvenilirliğini bir kez daha kanıtlaması bakımından teknoloji meraklıları için ilgi çekici bir gelişmedir.

Yeni Air Force One sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda havada devlet yönetimine olanak tanıyan tam teşekküllü bir mobil karargaha dönüştü. Elon Musk ve teknolojilerinin, Beyaz Saray yönetimiyle iş birliği içinde ABD'nin stratejik havacılığını yeni bir aşamaya taşıdığı gözlemleniyor.