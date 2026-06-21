Uzay Keşfinde Yeni Bir Dönem: Nancy Grace Roman Teleskobu Fırlatma Alanına Vardı

NASA'nın yeni nesil kızılötesi gözlemevi olan Nancy Grace Roman uzay teleskobu, tarihi görevine başlamak için kritik bir aşamaya geldi. Bu devasa bilimsel cihaz, Maryland'deki NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne başarıyla nakledildi. Bu olay, evrenin sırlarını, özellikle karanlık enerji ve ekzoplanetleri araştırmada yeni bir sayfa açıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Teleskobun taşıma süreci kendine has bir karmaşıklığa sahipti. Ünlü uzay fotoğrafçısı Jerry Pike tarafından paylaşılan dron görüntülerinde, Pegasus barcının Kennedy Uzay Merkezi'ne girişi yer alıyor. NASA'nın uzun yıllardır büyük hacimli yüklerin taşınmasında kullandığı bu platform, teleskobun güvenli bir şekilde hedefine ulaşmasını sağladı. ixbt.com verilerine göre, cihaz artık fırlatma öncesi son hazırlık ve test aşamalarından geçecek.

Geniş Kapsamlı Gözlem ve SpaceX Falcon Heavy Gücü

Nancy Grace Roman teleskobu (eski adıyla WFIRST), teknik kapasitesiyle hayranlık uyandırıyor. Evreni, James Webb teleskobuna kıyasla çok daha geniş bir açıyla gözlemleme yeteneğine sahip. Bu da bilim insanlarının evrenin büyük bölümlerini kısa sürede taramasına ve istatistiksel veriler toplamasına olanak tanıyor. Görevin temel hedefleri arasında karanlık enerjinin doğasını belirlemek, kütleçekimsel merceklenme etkilerini gözlemlemek ve güneş sisteminin dışındaki binlerce yeni gezegeni aramak yer alıyor.

Bu karmaşık bilimsel kompleksi yörüngeye çıkarma görevi, SpaceX şirketinin en güçlü roketlerinden biri olan Falcon Heavy'ye verildi. Üç adet hızlandırıcı bloktan oluşan bu roket, teleskobu uzayın derin noktalarına ulaştırmak için gerekli gücü sağlayacak. Fırlatmanın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki LC-39A fırlatma rampasından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mevcut plana göre, görevin başlangıcı 30 Ağustos tarihine belirlendi. Uzmanlara göre, Nancy Grace Roman teleskobunun devreye girmesi astrofizik alanında gerçek bir devrim yaratabilir. Sadece yeni dünyalar keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda evrenin genişlemesiyle ilgili en karmaşık soruların yanıtlanmasına yardımcı olacak.

Özbekistanlı bilim meraklıları için de bu tür projeler büyük önem taşıyor. Modern teknolojiler ve SpaceX gibi özel şirketlerin NASA ile iş birliği, uzay araştırmalarının maliyetini düşürerek insanlığın evren hakkındaki algısını kökten değiştiriyor. Önümüzdeki aylarda bu teleskoptan elde edilecek ilk verilerin dünya bilim camiasının odak noktasında olacağı şüphesiz.