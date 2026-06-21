HMD yeni Luma2 akıllı telefonu tanıtır: 6000 mAh batarya ve yapay zeka

Yıllardır Nokia markası altında cihazlar geliştiren HMD Global, kendi kişisel markasını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yakın günlerde orta segment akıllı telefon pazarında rekabetçi olması beklenen HMD Luma2 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeniliğin sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda uzun ömürlü güç kaynağıyla da kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınındaki tanınmış insider smashx_60'ın verdiği bilgilere göre, HMD Luma2 cihazının temel avantajı 6000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Bu değer, modern akıllı telefonlar için yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor ve cihazın aktif kullanım modunda iki güne kadar şarjını korumasını sağlıyor. Ancak, şarj hızı konusunda üretici 18 W gücündeki teknoloji ile sınırlı kalmış.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

Akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe sahip 6,75 inç IPS ekranla donatılmıştır. En önemli nokta, ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesidir. Bu da arayüzün akıcı çalışmasını ve mobil oyunlarda görüntünün pürüzsüz olmasını sağlar. Cihazın içinde, günlük görevler ve temel uygulamalar için yeterli performans sunan Unisoc T7280 platformu yer alıyor.

Bellek konusunda HMD Luma2, kullanıcılara 4 GB RAM (sanal olarak 8 GB'a kadar genişletme imkanıyla) ve 128 veya 256 GB dahili depolama seçeneği sunuyor. Ayrıca, microSD kartlar aracılığıyla belleğin 1 TB'a kadar artırılabilmesi, birçok kullanıcı için önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor.

Kamera ve ek özellikler

Fotoğraf çekim yeteneklerine değinecek olursak, akıllı telefon, özel bir yapay zeka (AI) modülü ile zenginleştirilmiş 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Bu modül, görüntülerin işlenmesine ve düşük ışık koşullarında kaliteli kareler alınmasına yardımcı olur. Ön kısımda ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

OZO Audio Playback teknolojisi ile yüksek kaliteli ses;

3,5 milimetrelik ses konnektörü (kulaklıklar için);

IP54 standardında toz ve su sıçramalarına karşı koruma;

Android 16 işletim sistemi yönetimi.

HMD Luma2'nin piyasada üç farklı renkte — Ice Blue (buz mavisi), Light Sand (açık kum) ve Midnight Lake (gece yarısı gölü) renklerinde satışa çıkması bekleniyor. Insider'ın belirttiğine göre, bu modelin uygun fiyatlı segmentte yerini bulması ve Nokia hayranları için makul bir alternatif olması bekleniyor. Bu insider daha önce HMD Icon Flip 1 hakkındaki bilgileri de doğru tahmin etmişti.