OnePlus, 8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu N6 Akıllı Telefonu Tanıttı

Akıllı telefon pazarında uzun pil ömrü ve dayanıklılık konusu hala güncelliğini koruyor. OnePlus, bu soruna özgün bir çözüm sunarak yeni OnePlus N6 modelinin teknik özelliklerini açıkladı. Cihazın temel avantajı, rekor düzeydeki 8000 mAh kapasiteli bataryası ve uygun fiyatıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefon tek bir şarjla ortalama kullanım modunda üç güne kadar hizmet verebilir. Günümüzdeki çoğu amiral gemisi tek günlük şarjla sınırlıyken, bu gösterge oldukça cazip görünüyor. Şirket mühendisleri batarya ömrüne de özel önem vermiş: bataryanın 7 yıl boyunca kapasitesini önemli ölçüde kaybetmeden çalışması hedefleniyor.

Hızlı Şarj ve Verimlilik Garantisi

OnePlus N6 modeli, 45 W gücünde kablolu şarj teknolojisini destekliyor. Üreticinin belirttiğine göre, sadece 5 dakikalık şarj, cihazın YouTube platformasında iki saat boyunca video izlemesi için yeterli enerjiyi sağlıyor. Bunun acil durumlarda kullanıcılar için çok faydalı olacağı açık.

Cihazın donanımı MediaTek Dimensity 6300 chipsetine dayanıyor. Bu işlemci orta segment bir temsilcisi olsa da, şirket akıllı telefonun yazılımının 60 ay, yani 5 yıl boyunca ilk günkü gibi akıcı ve donmadan çalışacağını garanti ediyor. Bu, bütçe dostu cihazlar için nadir rastlanan bir durumdur.

Gençlere Hitap Eden Tasarım ve Fiyat Politikası

OnePlus, yeni modeli temel olarak genç kitleyi hedefleyen bir ürün olarak sunuyor. Modern tasarım ve yüksek otonomiyi birleştiren OnePlus N6'nın yaklaşık 200 ABD doları civarında satışa çıkması bekleniyor. Özbekistan akıllı telefon pazarında bu fiyat kategorisindeki cihazlar her zaman yüksek talep görmüştür.

Akıllı telefonun resmi prömiyeri bu yılın 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek. O gün, ekran tipi, kamera yetenekleri ve bellek konfigürasyonları dahil olmak üzere cihazın tüm teknik parametreleri hakkında detaylı bilgi verilecek. Şu ana kadar bilinen detaylar, OnePlus N6 modelini şüphesiz kendi kategorisindeki en güçlü rakiplerden biri haline getirecektir.