Ditto uygulaması flörtte kaydırma yerine yapay zekâyı devreye sokuyor

·35·Teknoloji
Ditto uygulaması flörtte kaydırma yerine yapay zekâyı devreye sokuyor

Gen Z kuşağının temsilcileri, Tinder ve Hinge gibi geleneksel flört uygulamalarında durmaksızın kaydırma yapmaktan yoruldukları için yapay zekâ tabanlı alternatif çözümleri deniyor. UC Berkeley Üniversitesinden ayrılan Allen Wang ve Eric Liu tarafından kurulan Ditto platformu, gençlerin gereksiz mesajlaşmaya ve zaman kaybetmeye gerek kalmadan gerçek buluşmalar ayarlamasına odaklanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch’ın haberine göre, son yıllarda yirmili yaşlarındaki kullanıcıların flört uygulamalarına yönelik hayal kırıklığı önemli ölçüde arttı. Kurucular, yaşıtlarının karşılaştığı bu sorunu çözmek amacıyla tamamen yeni bir yaklaşım geliştirdi. Yeni proje kapsamında kullanıcılar flört sürecinden tamamen vazgeçerek sıradan iMessage üzerinden yapay zekâyla iletişim kuruyor.

Yapay zekâ nasıl çalışıyor?

Ditto sohbet robotu, kullanıcıları kaydederken kişisel bilgilerini, ilgi alanlarını ve flört tercihlerini belirliyor. Bazı kullanıcılar, sevdikleri kadın veya erkek oyuncuların fotoğraflarını bile yükleyerek yapay zekânın zevklerini anlamasına yardımcı oluyor. Algoritma yalnızca benzer hobileri değil, bu ilgi alanlarının ardındaki insan karakterini de analiz ediyor.

Örneğin açık hava sporlarıyla ilgilenen bir erkek ile kaykay yapmaya meraklı bir kadın yüzeyde farklı görünse de derinlemesine analiz, ikisinin de macerayı seven ve özgün kişiliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kurucuya göre doğru sinyaller sayesinde insanlar arasındaki kimyasal uyumu önceden tahmin etmek mümkün.

Haftada bir kez gerçek buluşma

Platform, her çarşamba saat 19:00’da kullanıcılara uygun eşleşmeyi, belirlenen saat ve adresle birlikte sunuyor. Kullanıcının tek görevi, belirlenen yere gidip sohbet etmek. Buluşmanın ardından toplanan geri bildirimler doğrultusunda yapay zekâ, eşleştirme becerisini sürekli geliştiriyor.

Bugün itibarıyla Ditto platformuna 150 binden fazla kişi kaydolmuş durumda ve bunların yaklaşık yüzde 20’si gerçek buluşmalara gidiyor. Geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında bu oran yüksek bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Ayrıca uygulama, gençler arasında popüler olan estetik kolajlar biçiminde kullanıcıların birbirleri hakkında bilgi edinmesini sağlıyor.

Yapay ZekâFlört UygulamalarıGen ZTeknolojiGirişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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