Lityum için «Süperotoyol»: Bor Nitrür Nanotüpler İyon Hareketini 30 Kat Hızlandırdı

Modern enerji ve teknoloji dünyasında lityum elementine olan talep günden güne artıyor. Illinois Üniversitesi (Şikago) bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu konuda devrim niteliğinde bir yenilik sundu: Bor nitrürden üretilen nanotüplerin, lityum iyonlarını teorik modellerde gösterilenden çok daha hızlı iletme özelliğine sahip olduğu belirlendi. Bu keşfin, batarya verimliliğini artırması ve lityum geri dönüşüm süreçlerini kökten değiştirmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, bor nitrür nanotüpler sadece lityum iyonlarını hızlı iletmekle kalmıyor, aynı zamanda özgün bir «filtre» görevi de görüyor. Lityum iyonlarını kolayca geçirirken, diğer birçok iyonu engelliyor. Araştırmanın yazarlarından Doçent Sangil Kim, deneylerde gözlemlenen iyon hareket hızının, şimdiye kadar bilinen tüm sistemlerden daha yüksek olduğunu vurguladı.

Yeni Nesil Bataryalar ve Endüstriyel Olanaklar

Nanokanallarda iyon akışını kontrol etmek; yeni nesil bataryaların, su arıtma cihazlarının ve nadir metallerin ayrıştırma teknolojilerinin geliştirilmesindeki en temel engellerden biriydi. Temel sorun, yüksek filtreleme hızıyla birlikte kesin seçiciliği (selektiviteyi) sağlamaktı. Bor nitrür nanotüpler, işte bu iki gereksinimi mükemmel bir şekilde birleştirmeyi başardı.

Bilim insanları, fikirlerini pratikte test etmek için milyonlarca yüklü nanotüpten oluşan özel bir membran oluşturdular. Bu membran farklı konsantrasyonlardaki tuzlu çözeltiler arasına yerleştirildiğinde, lityumun beklenenden 31 kat daha hızlı geçtiği tespit edildi. Aynı zamanda diğer iyonların geçişi etkili bir şekilde sınırlandı, bu da lityum ayrıştırmada yüksek hassasiyet sağlıyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin pratik uygulamasını göstermek amacıyla kompakt bir cihaz da geliştirdiler. Söz konusu cihaz, tuzlu çözeltilerin kimyasal farkını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elde edilen enerji, dijital saat veya hesap makinesi gibi basit cihazları beslemek için yeterli oldu. Bu süreç, doğadaki elektrikli yılan balıklarının vücutlarında elektrik yükü oluşturma mekanizmasına benziyor.

Gelecek Planları ve Lityum Kıtlığı Sorunu

Günümüzde Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araçlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artarken, lityum ham maddesini verimli elde etme teknolojileri büyük önem taşıyor. Yeni keşif, özellikle eski bataryaların geri dönüşümü ve bunlardan lityumun yeniden ayrıştırılmasında büyük yardımcı olabilir.

Bilim insanları ekibi, gelecekte bu teknolojiyi endüstriyel ölçekte uygulamak üzerine çalışmayı planlıyor. Temel odak noktası, lityum çıkarma verimliliğini artırmak ve nanoyapılardaki anormal hızlı iyon hareketini daha derinlemesine incelemek olacak. Eğer bu yöntem yaygınlaşırsa, akıllı telefonlar ve elektrikli araçlar için güç kaynaklarının üretimi çok daha ucuzlayabilir ve hızlanabilir.