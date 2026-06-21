Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi Ubisoft'un kurucularından Claude Guillemot, 69 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bloomberg ve Fransız medyasının haberine göre, girişimci kendi kullandığı uçağın kaza yapması sonucu vefat etti. Bu olay sadece Fransız iş dünyası için değil, tüm küresel oyun endüstrisi için beklenmedik bir kayıp oldu. Techcrunch.com haberi veriyor.

Trajedi, Fransa'nın La Baule tatil kasabasında meydana geldi. Bilgilere göre Claude Guillemot, küçük uçaktaki iki kişiden biriydi. Maalesef, kaza sonucunda uçaktaki her iki kişi de hayatını kaybetti. İlgili makamlar şu anda olayın nedenlerini araştırıyor, ancak ilk tahminler teknik bir arıza veya olumsuz hava koşullarıyla ilgili olabilir.

Oyun endüstrisinde devasa bir miras

Claude Guillemot, 1986 yılında dört kardeşiyle birlikte Ubisoft şirketini kurmuştu. Geçen on yıllar boyunca şirket, küçük bir aile işletmesinden dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birine dönüştü. Bugün Ubisoft; Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia ve Tom Clancy gibi efsanevi serileriyle tüm kıtalardaki oyuncular tarafından yakından tanınıyor.

Ubisoft'un yönetiminde kardeşi Yves Guillemot CEO olarak görev yapıyor olsa da, Claude aile işletmesinin stratejik gelişiminde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca, oyun ve ses aksesuarları üreticisi Guillemot Corp.'un başkanı olarak da görev yaptı. Onun liderliğinde, oyun endüstrisi için tasarlanmış birçok yenilikçi cihaz piyasaya sürüldü.

Ubisoft şirketi yaptığı resmi açıklamada, kurucunun vefatı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti. Şirketin mesajında, "Ubisoft grubunun kurucu ortağı ve Guillemot Corp. başkanı Claude Guillemot'un talihsiz bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu zor anlarda düşüncelerimiz ailesi ve yakınlarıyla birlikte", denildi.

Özbek oyuncular ve teknoloji meraklıları için de Ubisoft ürünleri yabancı değil. Şirketin yarattığı oyunlar, ülkedeki bilgisayar kulüpleri ve bireysel kullanıcılar arasında en popüler içeriklerden biri olarak kabul ediliyor. Claude Guillemot'un vefatının bu dev imparatorluğun gelecek planlarını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor, ancak şirketin yönetimi hala Guillemot ailesinin elinde kalmaya devam ediyor.

Şu an için şirket ve aile üyeleri, bu trajediyle ilgili ek ayrıntıları açıklamamaya karar verdi. Teknoloji dünyasında nadir görülen bu tür kayıplar ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir liderin vefatı, sektör temsilcileri tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.