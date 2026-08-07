Huawei Watch GT 7 Pro Tanıtıldı: 21 Günlük Pil Ömrü ve Yeni Özellikler

Huawei şirketi yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 7 Pro modelini resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre cihaz, önceki neslin donanımını büyük ölçüde korurken tasarım ve yazılım özellikleri açısından önemli yenilikler sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, geleneksel olarak sağlam titanyum gövde, yüksek kaliteli safir cam ve seramik arka kapakla donatılmış. Üretici ayrıca saatin renk seçeneklerini genişleterek gümüş renkli versiyona yeşil veya sarı vurgular ekledi. Günlük kullanım konforunu artırmak amacıyla kutudan çıkan kayışlar da yeniden tasarlandı.

Teknik özellikler ve ekran

Akıllı saat, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip parlak 1,47 inç AMOLED ekranla donatılmış ve ekranın maksimum parlaklığı 3000 nit seviyesine ulaşıyor. Bu sayede bilgiler doğrudan güneş ışığı altında bile rahatça okunabiliyor. Gövde, 5ATM seviyesinde su geçirmezlik korumasına sahip.

Cihazın en önemli avantajlarından biri etkileyici pil ömrü. Üreticiye göre saat, minimum yük modunda 21 güne kadar, normal kullanımda 12 güne kadar, sürekli etkin Always-On Display modu açıkken ise 7 güne kadar çalışabiliyor.

Sağlık ve spor modlarını takip

Huawei Watch GT 7 Pro, sağlık takibi için kapsamlı bir sensör setine sahip. Saat kalp atış hızını (nabız) ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebiliyor, cilt sıcaklığını takip edebiliyor ve EKG (elektrokardiyogram) kaydı özelliğini destekliyor.

Pro Ski modu, kayak tutkunlarının maksimum yükleri (G) takip etmesine, rotalarını kaydetmesine ve kayak merkezlerinde yön bulmasına yardımcı oluyor.

Bisikletçiler, golf oyuncuları ve koşucular için tasarlanan spor modları genişletildi ve istatistikleri daha ayrıntılı hale getirildi.

Cihazın özelliklerini tamamlayan Bluetooth 6.0, GPS ve NFC modüllerinin yanı sıra dahili hoparlör ve mikrofon da bulunuyor.

Huawei Watch GT 7 Pro şu anda Çin pazarında satışa sunulmuş durumda ve fiyatı 2688 yuan (yaklaşık 399 ABD doları). Şirket, saatin uluslararası pazara ne zaman çıkacağı konusunda henüz bilgi vermedi.