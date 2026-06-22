Atom Enerjisinde Devrim: Valar Atomics Yeni Mikroreaktörünü 9 Ayda Devreye Aldı

·32·Teknoloji
Atom Enerjisinde Devrim: Valar Atomics Yeni Mikroreaktörünü 9 Ayda Devreye Aldı

Amerikan enerji endüstrisinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Valar Atomics şirketi, Ward 250 adlı mikroreaktörünün başarıyla devreye alındığını ve kararlı bir zincirleme nükleer reaksiyonun başlatıldığını duyurdu. Utah'taki San-Rafael enerji laboratuvarında gerçekleştirilen bu testler, yeni nesil küçük atom reaktörlerinin ticarileştirilmesi yolundaki en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu projenin şaşırtıcı yanı, gerçekleştirilme hızıdır. Valar Atomics kurucusu ve CEO'su Isaiya Taylor'a göre, sadece dokuz ay önce bu kompleksin bulunduğu yer boş bir araziydi. Şirket, kısa süre içinde sadece tesisi inşa etmekle kalmayıp, karmaşık teknolojik cihazı çalışır hale getirmeyi de başardı. Bu sonuç, atom endüstrisi için benzeri görülmemiş bir hız olarak değerlendiriliyor.

Yeni Nesil Teknolojiler ve Devlet Desteği

Ward 250 projesi, ABD Enerji Bakanlığı'nın pilot programı kapsamında gerçekleştirildi ve ulusal laboratuvarların dışında bu düzeyde testlere izin verilen ilk proje oldu. ixbt.com'un aktardığına göre, söz konusu mikroreaktör sadece bir laboratuvar deneyi değil, gelecekte endüstriyel ölçekte elektrik enerjisi üretmek için tasarlanmış tam teşekküllü bir enerji tesisidir.

Proje, Mayıs 2025'te imzalanan başkanlık kararnamesine uygun olarak geliştirildi. Belgede, Temmuz 2026'ya kadar en az üç yeni nesil demonstrasyon reaktörünün devreye alınması görevi belirlenmişti. Valar Atomics, bu gerekliliği yerine getiren ikinci şirket oldu. Daha önce Antares Nuclear şirketi, Mark-0 reaktörü ile benzer bir sonuç elde etmişti.

Bürokrasiyi Aşmak ve Gelecek Planları

ABD hükümeti, bu tür yenilikçi projeleri hızlandırmak için özel bir lisanslama mekanizması getirdi. Bu mekanizma, deney reaktörlerinin basitleştirilmiş bir prosedürle test edilmesine olanak tanırken, paralel olarak standart ticari anlaşma süreçlerinin de devam etmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, çizimlerden pratik testlere geçiş süresini birkaç kat azalttı.

Başarılı testlerin ardından ABD Enerji Bakanlığı, Nuclear Energy Launch Pad adlı yeni bir girişim duyurdu. Girişimin temel hedefleri şunlardır:

  • Atom teknolojileri alanındaki bürokratik engellerin kaldırılması;
  • Gelecek vaat eden projelerin test aşamasına geçişinin hızlandırılması;
  • Özel sektör yatırımlarının nükleer enerjiye çekilmesi;
  • Küçük modüler reaktör ağının genişletilmesi.
Özbekistan gibi atom enerjisini geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için bu deneyim oldukça önemlidir. Küçük modüler reaktörler, büyük nükleer santrallere göre daha hızlı inşa edilir, daha güvenli kabul edilir ve uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamada pratik bir çözüm sunar. Valar Atomics'in başarısı, yakın gelecekte kompakt ve mobil nükleer santrallerin enerji piyasasının ayrılmaz bir parçası olacağına işaret ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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