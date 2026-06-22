Starlink Peru Okullarını İnternetle Buluşturdu: 30 Bin Öğrenci Ağa Bağlandı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin Starlink uydu haberleşme sistemi, Güney Amerika'da dijital eşitsizlikle mücadele kapsamında büyük bir projeyi hayata geçirdi. Ensena Peru ve BCP Comunica kuruluşları ile iş birliği içinde gerçekleştirilen girişim sonucunda, Peru'nun en uzak bölgelerinde yaşayan 30 binden fazla okul öğrencisi yüksek hızlı internete erişim imkanına kavuştu. Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, ülkenin 160 eğitim kurumunu kapsadı. Daha önce bu bölgelerde dijital kaynaklara erişim neredeyse imkansızdı; çünkü zorlu arazi yapısı ve dağlık bölgeler geleneksel kablolu internet altyapısının döşenmesine engel oluyordu. Starlink teknolojisi ise yer üstü altyapısı kurmaya gerek kalmadan, uzaydan kararlı sinyal iletimi sağlayarak bu sorunu çözdü.

Dijital Eğitimde Yeni Dönem

ixbt.com verilerine göre, uydu bağlantısı sayesinde öğrenciler artık online derslere, uluslararası eğitim platformlarına ve dijital kütüphanelere kesintisiz bir şekilde erişebilecek. Bu, köy ve şehir okulları arasındaki eğitim fırsatları düzeyini eşitlemede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düşük gecikme süresi (latency) ile çalışan internet, en uzak köylerde bile modern teknolojilerin uygulanmasına olanak tanıyor.

Starlink sisteminin temel avantajı, kısa sürede tüm bir topluluğu ağa bağlayabilmesidir. Peru'nun coğrafi konumu — And Dağları ve Amazon ormanları — geleneksel sağlayıcılar için büyük zorluklar yaratmıştı. Uydu terminalleri ise kurulur kurulmaz anında çalışmaya başlar ve kararlı bir bağlantı garanti eder.

Küresel Kapsam ve Gelecek Planları

Peru, bu teknolojiyi kullanan tek ülke değil. Starlink daha önce Afrika'nın Malawi devletindeki 30 köy okulunda da hizmetlerini başlatmıştı. Ayrıca Kenya, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerin uzak bölgelerindeki binlerce öğrenci ve öğretmen, bu sistem yardımıyla modern dünya ile bağlantı kurma imkanına sahip oldu.

Kısa süre önce SpaceX şirketi, Fildişi Sahili hükümetinden de Starlink hizmetlerini sunmak için resmi izin aldı. Bu durum, şirketin küresel ölçekte internetin ulaşmadığı noktaları kapsama stratejisinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Özbekistan koşullarında da bu tür teknolojilerin önemi büyüktür. Ülkemizin dağlık ve uzak çöl bölgelerindeki okulları yüksek hızlı internetle donatmada Starlink gibi uydu sistemleri gelecekte önemli bir alternatif çözüm olabilir. Şu anda dünya genelinde bu sistem, eğitim kalitesini artırmanın ve dijital okuryazarlığı yükseltmenin temel araçlarından biri haline geliyor.