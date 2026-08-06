Omilia, müşteri destek platformunu genişletmek için 67 milyon dolar topladı

Müşteri hizmetleri alanında yapay zekâ teknolojilerini hayata geçirmeye çalışan girişimlerin sayısı hızla artıyor. Ancak ixbt.com’un haberine göre, Atina merkezli ve 2002’den bu yana sesli aramalar ile müşteri destek sistemlerini otomatikleştiren Omilia, üretken yapay zekânın tüm süreçlere aynı şekilde uygulanmasının verimsiz olduğunu savunuyor. Yeni finansman turu, şirketin faaliyetlerini daha da genişletmesini sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda Sierra, Decagon ve Parloa gibi birçok girişim, müşterilerin aramalarını, sohbetlerini ve mesajlarını otomatikleştirmek için yapay zekâ araçlarından aktif şekilde yararlanıyor. Buna karşın Omilia yönetimi, piyasadaki genel yaklaşımı eleştirel biçimde değerlendiriyor. Şirketin CEO’su Dimitris Vassos’a göre gelen taleplerin büyük bölümü hesap bakiyesi gibi basit bilgiler içeriyor ve bu tür görevlerde büyük dil modellerini kullanmaya neredeyse hiç gerek yok.

Doğru silahı seçme stratejisi

Dimitris Vassos, müşteri hizmetleri merkezlerinin gerçek dünyasında farklı araçlara ihtiyaç duyulduğunu özellikle vurguladı. Ona göre rakipler kendilerini yalnızca üretken yapay zekâ şirketleri olarak konumlandırarak yeteneklerini sınırlıyor. Düşman yakındaysa bazuka yerine bıçak gerektiği gibi, müşteri hizmetlerinde de duruma göre farklı silahlar kullanmak gerekiyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda Omilia, farklı iletişim noktalarında çalışabilen kendi kendine öğrenen ajanlar geliştirme alanında aktif biçimde büyüyor. Şirket, tam da bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Expedition Growth Capital liderliğinde 67 milyon dolarlık Seri B yatırım turu tamamladı. Bu, şirketin ikinci büyük finansman turu oldu; 2020’de Grafton Capital tarafından 20 milyon dolar yatırım yapılmıştı.

Finansal göstergeler ve gelecek planları

Son finansman anlaşmasının ardından şirket, yıllık yinelenen gelirini 10 kat artırarak 60 milyon dolara çıkardı. Dimitris Vassos, Omilia’nın temel avantajının hem şirket hem de müşteriler için kabul edilebilir ekonomik verimlilik sağlaması olduğunu belirtiyor. Şirket, bu strateji sayesinde rakipleri gibi büyük nakit enjeksiyonlarına ihtiyaç duymadı.

Şirket yönetimi, LinkedIn’de diğer girişimler kadar gösterişli görünmeyi amaçlamadığını; odağını sürdürülebilir büyümeye ve gelecek üç yıl içinde milyar dolarlık gelir sağlayacak sağlam bir temel oluşturmaya verdiğini açıkladı. Omilia’nın müşterileri arasında Capital One, Discover, RBC, DWP ve PSEG gibi büyük kuruluşlar bulunuyor.

Fast-food zincirleri ve sesli siparişler

Günümüzde sesli sipariş teknolojilerini uygulayan fast-food restoranları, Omilia’nın başlıca faaliyet alanlarından biri haline geldi. Taco Bell, bu teknolojiyi kullanan müşterilerden biri ve sistem şu anda şirketin 1 000’den fazla şubesinde devreye alındı. Şirket ayrıca ABD’deki iki fast-food zinciriyle daha görüşmeler yürütüyor.

Daha önce Taco Bell’in sipariş sistemindeki bir arıza nedeniyle bir müşterinin 18 000 bardak su sipariş etmesine izin verildiğine dair haberler yayımlanmıştı. Ancak Vassos, böyle bir olayın yaşanmadığını ve Omilia günlüklerinde bu tür bir durumun kaydedilmediğini kesin bir dille belirtti.