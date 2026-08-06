Spotify’ın eski çalışanları e-ticaret için AI girişimine 10 milyon dolar yatırım aldı

·51·Teknoloji
Spotify’ın eski çalışanları e-ticaret için AI girişimine 10 milyon dolar yatırım aldı

Spotify’ın müzik öneri sistemini geliştiren eski mühendisler, çevrim içi alışverişe yönelik Vector AI teknolojisini büyütmek amacıyla Malachyte adlı girişimi kurdu ve 10 milyon dolar başlangıç yatırımı topladı. TechCrunch’ın aktardığına göre bu fon, ürün dağıtımını genişletmek ve yeni uzmanlar işe almak için kullanılacak. Techcrunch.com haberine göre.

Sidd Motwani, Ian Anderson ve Shivaditya Sinha daha önce Spotify platformunun davranış zekâsı altyapısının geliştirilmesine katkıda bulundu. Vector AI olarak adlandırılan bu sistem, yalnızca kullanıcının geçmişteki eylemlerine dayanmakla kalmıyor; niyetini ve sonraki adımlarını da tahmin etmeyi amaçlıyor. Sistem, şu anda 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip müzik platformundaki önerilerin yaklaşık yüzde 90’ını sağlıyor.

Geleneksel çevrim içi mağazaların sorunları

Malachyte’ın kurucularına göre günümüzde çoğu çevrim içi mağaza müşterilere aynı şekilde hizmet veriyor. Kişiselleştirme ise büyük ölçüde geçmiş satın alımlara, demografik segmentasyona veya sisteme giriş yapan kullanıcı profillerine dayanıyor.

Bunun sonucunda siteyi ilk kez ziyaret eden müşteriler herkes için aynı olan genel bir vitrin görüyor. Düzenli müşterilere ise bugünkü ihtiyaçlarına göre değil, çoğunlukla daha önce satın aldıkları ürünlere dayanarak öneriler sunuluyor. Yeni girişim, her müşterinin niyetini gerçek zamanlı olarak anlayan bir alışveriş deneyimi oluşturarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Çift başlı Vector AI’ın yetenekleri

Şirketin platformu, müşterinin bir sonraki alışverişinde hangi ürünü isteyeceğini tahmin etmek, genel zevklerini öğrenmek ve gerçek zamanlı eylemlere dayanarak sistemi sürekli iyileştirmek için “çift başlı Vector AI” teknolojisini kullanıyor.

Malachyte CEO’su Sidd Motwani, TechCrunch’a verdiği röportajda sistemin sayfa yüklenir yüklenmez mevcut bağlama göre çalışmaya başladığını belirtti. Motwani’ye göre tek bir oturum içinde kullanıcının tercihleri ve o anda tam olarak neye ulaşmak istediği net biçimde belirlenebiliyor.

Örneğin “sağlam bot” araması ve çelik burunlu ayakkabı sayfasına iki kez tıklanması, iş kıyafetleri ile eldivenleri sayfada daha üst sıralara taşımak için yeterli oluyor. Bunun için herhangi bir hesap veya geçmiş kayıt gerekmiyor; her ek eylem profili daha doğru hâle getiriyor.

Yönetim ayrıca perakendecilerin müşterileri hakkında en değerli verilere sahip olduğunu, ancak bunları gerçek zamanlı olarak nadiren kullandığını belirtiyor. Her imleç hareketi, tıklama, arama sorgusunu daraltma ve sepete ekleme işlemi sürekli analiz edilerek kullanıcı niyetinin daha güvenilir biçimde belirlenmesine katkı sağlıyor.

Yapay ZekâGirişimlerE-TicaretSpotifyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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