Samsung Galaxy A24 sahiplerine sürpriz hediye: One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

·1·Teknoloji
Samsung Galaxy A24 sahiplerine sürpriz hediye: One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A24 modeli için beklenmedik bir yenilik sundu. Birçok kullanıcı ve uzman bu cihazın yeni yazılımı alıp almayacağı konusunda şüphe duyarken, şirket Galaxy A24 için One UI 8.5 arayüzünün final sürümünü dağıtmaya başladı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

ixbt.com verilerine göre, ilk güncelleme SM-A245N indeksine sahip Güney Kore pazarı için tasarlanan cihazlarda ortaya çıktı. A245NKSU9FZF1 numarası altında yayınlanan bu yazılım paketi yaklaşık 2,4 GB boyutundadır. Bu durum, kullanıcıların güncellemeyi indirmeden önce cihaz hafızasında yeterli alan olduğundan emin olmalarının ve stabil bir Wi-Fi ağı kullanmalarının önerildiği anlamına geliyor.

Yeni özellikler ve görsel değişiklikler

Android 16 QPR2 işletim sistemine dayalı One UI 8.5 arayüzü, yalnızca sistem güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini temelden iyileştiren bir dizi görsel değişiklik de içeriyor. Özellikle Samsung tasarımcıları, menü ve bildirim paneline modern bir görünüm kazandıran arayüzün şeffaflık ve bulanıklaştırma (blur) efektlerini yeniden tasarladılar.

Fonksiyonel açıdan da birçok faydalı yenilik eklendi. Artık Galaxy A24 kullanıcıları ekranın kısmi kaydını alma imkanına sahip olacaklar. Bu özellik, tüm ekran yerine yalnızca gerekli uygulamayı veya alanı videoya çekebilme imkanı sunmasıyla oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, sistemin genel performansı ve stabilitesi önemli ölçüde optimize edildi.

Bu haber Özbekistan'daki kullanıcılar için özel bir öneme sahip, çünkü Galaxy A24 modeli uygun fiyatı ve güvenilirliği nedeniyle ülkenin akıllı telefon pazarında oldukça popüler. Güncelleme şu an için yalnızca Güney Kore'de mevcut olsa da, önümüzdeki günlerde Özbekistan dahil Orta Asya bölgesindeki cihazlara da ulaşması bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki, Galaxy A24 uzun süre boyunca One UI 8.5 güncellemesini alacak cihazlar listesinde resmi olarak onaylanmamıştı. Samsung'un bu adımı, orta ve alt segmentteki cihazları destekleme politikasının güçlendiğini gösteriyor. Güncellemeyi kontrol etmek için akıllı telefon ayarlarından "Yazılım güncellemesi" bölümüne gitmek yeterlidir.

SamsungGalaxy A24One UI 8.5Android 16Smartfon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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